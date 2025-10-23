台積電鉅額交易首見1,600元新天價 指數目標價上看29,000點？

台積電（2330）23日盤後鉅額交易首見1,600元新天價。即使台股今日面臨連假前賣壓，但低接買盤使盤勢開低走高，賣壓不重，台指期夜盤更率先反彈。觀察台積電現貨23日小跌10元、收1,450元，與鉅額交易價差拉大至150元，法人指出，若換算成漲點將有1,209點空間，加權指數有機會上看28,741點新天花板。

據統計，台積電23日共有10筆盤後鉅額配對交易，總張數為932張、總金額13.52億元，均價1,451.5元，略高於今日收盤價格，顯示多頭買盤持續作價，不想讓指數跌下去。觀察台積電現貨今日的漲停價為1,605元，最高價1,600元的鉅額交易僅差1檔就奔上漲停價格，該筆配對交易有10張、總金額1,600萬元；至於鉅額交易低價下緣為1,446.87元。

儘管三大法人23日持續調節台股、合計賣超249.14億，且外資持續賣超台積電最多122.89億元、連三賣，但投信已經連六買回補台積電、自營商對台積電也邁入連四買，帶動台積電今日股價跌幅收斂，法人仍看好下周連假結束，多頭部隊歸隊，有助於行情震盪盤堅。