散戶「錢進股市」！9月證券劃撥存款餘額逼近3.9兆再創新高

中央社／ 台北23日電
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股漲勢驚人，散戶紛紛錢進股市。根據央行統計，有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，9月續增至新台幣3兆8957億元，逼近3.9兆元，較8月大增927億元，連續3個月創歷史新高。

央行今天公布9月金融概況，M1B及M2年增率分別上升為5.24%及5.44%。對於M1B近幾個月增幅擴大，逐漸貼近M2，經研處副處長葉盛認為，與股市交投熱絡，帶動活期性存款增加顯著有關。

觀察與股市關聯的指標，有「散戶投資信心風向球」之稱的證券劃撥存款餘額，9月升至3兆8957億元，連續3個月上漲，再創歷史新高。

葉盛指出，9月不只證券劃撥存款餘額創高，融資餘額也有3844億元的水準，均顯示股市交投熱絡。

另外，9月外國人新台幣存款餘額1450億元，連續2個月下降，葉盛表示，影響此數值的因素有很多種，若外資投入股市，帳戶金額也會下滑。

根據金管會統計，9月外資單月淨匯入91.63億美元，為2021年以來單月第6大淨匯入、同期第1大。

央行也提供9月集中市場交易比重，本國自然人54.8%，較8月略為下滑，僑外法人、本國法人同步走揚，分別為33.7%、11.5%。

媒體詢問，散戶占比下降、法人走揚，是否意味法人比散戶更勇於追高，葉盛表示，不方便評論股市交易行為。

