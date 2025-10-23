櫃買「2025台灣投資線上論壇」吸引歐美外資錢進台灣

櫃買中心與永豐金證券於10月20日至23日合作辦理「2025台灣投資線上論壇」海外法人說明會，這次活動邀請大學光（3218）、力旺（3529）、太醫（4126）、譜瑞-KY（4966）、聖暉*（5536）、耕興（6146）及是方（6561）等七家上櫃公司共同與會，吸引來自英國、美國及香港等地計94家金融集團及資產管理公司參與。

櫃買中心指出，今(2025)年受到美國對等關稅政策及全球經貿情勢動盪的影響，全球企業面臨嚴峻考驗，然而，位居全球供應鏈重要角色的台灣科技產業仍繳出傲人的成績單。上櫃公司整體表現相當優異，依據今年上半年財務報告，仍有六成上櫃公司有獲利，近一成上櫃公司每股盈餘(EPS)在新台幣5元以上。

櫃買中心表示，今年至9月底，上櫃股票每日平均成交金額達新台幣990億元，較去(2024)年全年的960億元，增加約3%；同一期間外資在櫃買市場買賣成交占比達23.6%，亦呈現逐年成長趨勢。櫃買中心將持續積極辦理引資活動，以期提升國際投資人對優質上櫃公司及櫃買市場的認識。

有關本次線上海外法人說明會的相關影音資訊，可於櫃買中心網站提供點閱，櫃買中心網站(網址：https://www.tpex.org.tw/zh-tw/about/company/media/foreign-conference.html；「首頁\關於櫃買\簡介\櫃買影音\海外法人說明會」)。