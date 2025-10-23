外資連3賣！三大法人再砍249億元 台股10日線告急、國巨帶頭抗空
台積電（2330）23日續跌10元、收1,450元，退出10日線外，影響鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、南亞科（2408）等電子權值要角隨之走弱，台股也一度跟著大跌277.24點、下探至27,371.67點，回測10日線；所幸，國巨*（2327）頻頻觸及漲停，引領華新科（2492）等被動元件族群逆勢突圍，加上塑膠、油電、食品、資產等類股各擁題材走多，多空於27,500門前展開激戰，終場大盤下跌116.65點、收27,532.26點，成交值續降至4,208.23億元，三大法人續賣超249.14億元。
累計一周，集中市場漲229.89點、漲幅0.84%，指數連9周收高，日均量降至4,678億元；三大法人賣超253.49億元。10月以來，大盤指數上漲1,711.72點、漲幅6.63%。
統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超239.42億元，投信賣超12.22億元；自營商買超（合計）2.5億元，其中自營商（自行買賣）買超5.82億元、自營商（避險）賣超3.32億元。
統計今日成交值超過百億元個股有6檔，股價除國巨*大漲逾8.5%以外、其餘皆跌。依序為：台積電339.95億元，股價跌0.68%、收1,450元，盤中最高1,455元、最低1,435元；國巨*300.33億元，股價漲8.65%、收226元，盤中最高228.5元、最低207元；南亞科118.31億元，股價跌0.45%、收109.5元，盤中最高111元、最低106元；鴻海113.03億元，股價跌1.44%、收239元，盤中最高240.5元、最低238元；聯發科100.53億元，股價跌2.63%、收1,295元，盤中最高1,330元、最低1,290元；元大台灣50（0050）100.11億元，股價跌0.56%、收62.35元，盤中最高62.4元、最低61.75元。
觀察今日成交量超過十萬大張個股有8檔，包含3檔ETF，其中「00715L」擠下力積電（6770）登上人氣王寶座。依序為：期街口布蘭特正2成交226,303張，股價漲6.93%、收10.64元；力積電185,995張，股價漲2.32%、收28.65元；元大台灣50成交161,022張，股價跌0.56%、收62.35元；旺宏（2337）158,152張，股價漲8.06%、收30.15元；康舒（6282）138,830張，股價跌3.85%、收41.25元；國巨*134,111張，南亞科109,042張；元大高股息（0056）100,192張，股價跌0.19%、收36.81元。
