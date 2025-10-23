快訊

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

外資連3賣！三大法人再砍249億元 台股10日線告急、國巨帶頭抗空

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

台積電（2330）23日續跌10元、收1,450元，退出10日線外，影響鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、南亞科（2408）等電子權值要角隨之走弱，台股也一度跟著大跌277.24點、下探至27,371.67點，回測10日線；所幸，國巨*（2327）頻頻觸及漲停，引領華新科（2492）等被動元件族群逆勢突圍，加上塑膠、油電、食品、資產等類股各擁題材走多，多空於27,500門前展開激戰，終場大盤下跌116.65點、收27,532.26點，成交值續降至4,208.23億元，三大法人續賣超249.14億元。

累計一周，集中市場漲229.89點、漲幅0.84%，指數連9周收高，日均量降至4,678億元；三大法人賣超253.49億元。10月以來，大盤指數上漲1,711.72點、漲幅6.63%。

統計三大法人23日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超239.42億元，投信賣超12.22億元；自營商買超（合計）2.5億元，其中自營商（自行買賣）買超5.82億元、自營商（避險）賣超3.32億元。

統計今日成交值超過百億元個股有6檔，股價除國巨*大漲逾8.5%以外、其餘皆跌。依序為：台積電339.95億元，股價跌0.68%、收1,450元，盤中最高1,455元、最低1,435元；國巨*300.33億元，股價漲8.65%、收226元，盤中最高228.5元、最低207元；南亞科118.31億元，股價跌0.45%、收109.5元，盤中最高111元、最低106元；鴻海113.03億元，股價跌1.44%、收239元，盤中最高240.5元、最低238元；聯發科100.53億元，股價跌2.63%、收1,295元，盤中最高1,330元、最低1,290元；元大台灣50（0050）100.11億元，股價跌0.56%、收62.35元，盤中最高62.4元、最低61.75元。

觀察今日成交量超過十萬大張個股有8檔，包含3檔ETF，其中「00715L」擠下力積電（6770）登上人氣王寶座。依序為：期街口布蘭特正2成交226,303張，股價漲6.93%、收10.64元；力積電185,995張，股價漲2.32%、收28.65元；元大台灣50成交161,022張，股價跌0.56%、收62.35元；旺宏（2337）158,152張，股價漲8.06%、收30.15元；康舒（6282）138,830張，股價跌3.85%、收41.25元；國巨*134,111張，南亞科109,042張；元大高股息（0056）100,192張，股價跌0.19%、收36.81元。

台股 台積電 三大法人

延伸閱讀

鴻海（2317）衝上AI＋EV雙引擎！從代工王者到AI伺服器核心 股價進入價值重估期

被動元件漲價循環的領頭羊─國巨

主動式台股ETF 發燒

台股價跌量縮 外資賣224億

相關新聞

外資連3賣！三大法人再砍249億元 台股10日線告急、國巨帶頭抗空

台積電（2330）23日續跌10元、收1,450元，退出10日線外，影響鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2...

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

逢光復節連假，台股23日休息整理，盤中最低一度達27,371點，尾盤跌幅收斂，終場收在27,532點，下跌116點，跌幅...

獨家／台股史上首家「上市轉上櫃」公司來了 證券圈四大分析背後考量

臺灣證券交易所、櫃買中心本次修法開放「市櫃互轉」並將年限縮短至1年就能申請轉板，允許公司根據自身成長需求，在兩間性質不同...

非洲豬瘟危機！全面禁廚餘 飼料股急漲、食品股分化

台灣防疫拉警報！農業部22日晚間緊急宣布，台中市梧棲區一養豬場出現國內首例疑似非洲豬瘟病例，檢體經檢驗呈陽性反應，成為自...

鴻海連六漲後休息 廣達接棒撐盤挑戰300元

廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令透露，在AI需求持續爆發的情況下，訂單塞爆，今年來已擴產八次，仍是不敷使用，強...

鉭電容傳漲聲 國巨、華新科大漲點火 這幾檔被動動元件股也逆勢上漲

被動元件傳漲聲，市場傳出國巨*（2327）旗下基美對客戶公告，將自11月起調漲鉭電容部分規格產品價格；23日國巨、華新科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。