市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅
逢光復節連假，台股23日休息整理，盤中最低一度達27,371點，尾盤跌幅收斂，終場收在27,532點，下跌116點，跌幅0.42%，成交量縮至4,208億元，但周線仍上漲229點，連四紅，櫃買指數收262.7點，跌幅0.66%，台積電（2330）收1,450元，下跌10元。
盤面上類股以電器電纜、居家生活、光電、生技、電機機械、其他電子、數位雲端等較為弱勢，另外油電燃氣、造紙、塑膠、運動休閒、網通、水泥等較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有國精化（4722）、順達（3211）、世紀*（5314）、茂矽（2342）、金寶（2312）、良維（6290）、精測（6510）、力旺（3529）、康舒（6282）、新日興（3376）等。
而量大強勢的則有，立敦（6175）、安國（8054）、凱崴（5498）、國巨*（2327）、旺宏（2337）、聯茂（6213）、華新科（2492）、至上（8112）、日電貿（3090）、加百裕（3323）、智邦（2345）、台塑（1301）、威剛（3260）、立隆電（2472）、南亞（1303）等。
統一投顧表示，近期受惠AI持續助攻，台灣9月外銷訂單金額優於預期，AI產業中長期成長趨勢明確，加上市場預期聯準會延續降息，台股長期多方動能未變。不過，特斯拉財報不如預期、IBM軟體業務失利，壓抑市場情緒，導致美國科技股回落。現階段族群板塊轉換快速，且明日台股休市，預期今日指數維持高檔震盪。
操作上建議分批布局不追高，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。
