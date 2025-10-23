快訊

雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股。 聯合報資料照片
台股。 聯合報資料照片

逢光復節連假，台股23日休息整理，盤中最低一度達27,371點，尾盤跌幅收斂，終場收在27,532點，下跌116點，跌幅0.42%，成交量縮至4,208億元，但周線仍上漲229點，連四紅，櫃買指數收262.7點，跌幅0.66%，台積電（2330）收1,450元，下跌10元。

盤面上類股以電器電纜、居家生活、光電、生技、電機機械、其他電子、數位雲端等較為弱勢，另外油電燃氣、造紙、塑膠、運動休閒、網通、水泥等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有國精化（4722）、順達（3211）、世紀*（5314）、茂矽（2342）、金寶（2312）、良維（6290）、精測（6510）、力旺（3529）、康舒（6282）、新日興（3376）等。

而量大強勢的則有，立敦（6175）、安國（8054）、凱崴（5498）、國巨*（2327）、旺宏（2337）、聯茂（6213）、華新科（2492）、至上（8112）、日電貿（3090）、加百裕（3323）、智邦（2345）、台塑（1301）、威剛（3260）、立隆電（2472）、南亞（1303）等。

統一投顧表示，近期受惠AI持續助攻，台灣9月外銷訂單金額優於預期，AI產業中長期成長趨勢明確，加上市場預期聯準會延續降息，台股長期多方動能未變。不過，特斯拉財報不如預期、IBM軟體業務失利，壓抑市場情緒，導致美國科技股回落。現階段族群板塊轉換快速，且明日台股休市，預期今日指數維持高檔震盪。

操作上建議分批布局不追高，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。

台股 概念股

延伸閱讀

光復節連假照玩不誤！ 「全台遊樂園&景點&交通優惠」一次看 對中證件、10月壽星&12歲以下免費入園

光復節連假將到 豐原警方提供替代路線避免陷車潮

光復節連假天氣曝 賈新興：下周五另1波東北季風到

五檔ETF股價 逆勢衝高

相關新聞

獨家／台股史上首家「上市轉上櫃」公司來了 證券圈四大分析背後考量

臺灣證券交易所、櫃買中心本次修法開放「市櫃互轉」並將年限縮短至1年就能申請轉板，允許公司根據自身成長需求，在兩間性質不同...

被動元件接力矽晶圓領漲！華新科、國巨股價勁揚 專家點名看好3廠商受惠

近年來有持續觀察台股動向的投資人，應該都有發現被動元件和矽晶圓族群常常出現輪動，在這樣的情況下，當然也讓技術線型長得有些像，今年當然也持續著一樣的情況。9月12日，矽晶圓龍頭環球晶（6488）率先放量上攻，帶動整個上游材料族群回溫。同一天，被動元件也出現資金進駐，華新科（2492）一度上漲5%，不過隔天便陷入整理，一直到9月19日才再度轉強，經過第一波上漲後，股價陷入整理，到了10月17日，被動元件重新迎接新一波買盤，而矽晶圓族群整理後，也有望獲得市場注意。為什麼被動元件和矽晶圓族群容易互相輪動呢？

東元漲多不敢追？專家點「聲寶、大同」：老企業韌性足、高殖利率保護

談到台灣的老牌電器品牌，大家腦中浮現這幾個名字，大同（2371）、東元（1504）、聲寶（1604）。這三家企業陪伴台灣家庭成長半個世紀以上，從黑白電視、電冰箱、電鍋、冷氣到馬達系統，幾乎是每個人生活的一部分。 而東元在與鴻海結盟下，也跨入了AI領域，讓老牌公司出頭天，但其實東元、聲寶，近年來也依舊是許多投資人最喜愛的定存股，長年穩定配息、現金流扎實，幾乎是老牌廠商中最具代表性的投資標的。

黃金高檔震盪還能買？狄驤指「關鍵點位已出現」：期貨開槓務必謹慎

「黃金還能買嗎？」這陣子許多投資朋友來問我這個問題，而在這段時間金價已經從3500美元飆到近4400美元。 我在許多文章都提到，黃金的趨勢還沒有改變，有望緩漲到貨幣政策反轉為止，所以最近有不少投資朋友表達感謝，但也有投資朋友表示買黃金卻虧了不少...為何會有這麼大的差異呢？ 簡單來說，賺錢的大多是買實體黃金、黃金存摺或黃金ETF，而虧錢的則是用期貨，且剛好買在金價短線高點，這陣子金價還是有小幅回測3%~5%，如果開5倍槓桿就是虧損15%~ 25%。 他們也提到，原本的想法是看好黃金長期上漲，透過開槓桿的方式增加獲利，但短線看到虧損幅度愈來愈大，被洗出場後就不敢再進場。 我不是要說開槓桿或期貨不好，因為我也會在適當的時機開槓桿，問題在於許多人「只想到賺多一點」，卻忽視了自己使用的工具與心理承受能力。 所以說，投資朋友問我「黃金能不能買？」，這句話看似很簡單，但背後還要考量不少重點：

市場逢連假趨於保守…台股下跌116點、收27,532點 周線連四紅

逢光復節連假，台股23日休息整理，盤中最低一度達27,371點，尾盤跌幅收斂，終場收在27,532點，下跌116點，跌幅...

非洲豬瘟危機！全面禁廚餘 飼料股急漲、食品股分化

台灣防疫拉警報！農業部22日晚間緊急宣布，台中市梧棲區一養豬場出現國內首例疑似非洲豬瘟病例，檢體經檢驗呈陽性反應，成為自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。