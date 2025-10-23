非洲豬瘟危機！全面禁廚餘 飼料股急漲、食品股分化

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
非洲豬瘟來勢洶洶，農業部昨天宣布豬隻禁宰、禁運5天，以防疫情擴散。今天一早不少民眾就前往市場採買豬肉。記者黃仲裕／攝影
台灣防疫拉警報！農業部22日晚間緊急宣布，台中市梧棲區一養豬場出現國內首例疑似非洲豬瘟病例，檢體經檢驗呈陽性反應，成為自2018年以來首度出現防線破口。事發牧場以廚餘餵豬，被懷疑是傳染源。為防疫擴散，農業部隨即宣布全國豬隻禁運、禁宰5天，並自今日起全面禁止使用廚餘養豬。消息激勵飼料相關個股股價，興泰（1235）觸及漲停，福壽（1219）、卜蜂（1215）、大成（1210）早盤也紛紛衝上波段新高，但卜蜂、大成反壓旋即轉沉。

這起疫情爆發前，我國才於今年5月獲世界動物衛生組織（WOAH）認證為「豬瘟非疫國」，象徵三大豬病（豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟）均清零。如今疑似個案出現，等於防疫地位再度受挑戰。農業部長陳駿季表示，病毒仍在定序中，尚未確認是否源自越南；疫調除針對台中案場，也同步要求全國豬場回報健康狀況，預計15天內完成。

全台目前僅雲林、花蓮、台東、金門與澎湖禁止廚餘養豬，其餘縣市仍允許再利用。根據環境部統計，全國仍有約400多場廚餘養豬場，其中台中就有36場。台大獸醫學院榮譽教授賴秀穗呼籲，趁此契機全面淘汰廚餘養豬制度、改以飼料飼養，以防成為防疫破口。

消息衝擊市場信心，農業部祭出禁宰措施前，各地肉品市場掀起「搶豬潮」。宜蘭毛豬平均每公斤拍賣價一度飆破111元，較前日上漲近8%，拍賣頭數也明顯增加。宜蘭肉品市場強調，全國統一禁宰至27日，28日起若無延長即可恢復供應，呼籲民眾勿恐慌搶購。

在股市反應上，食品與飼料族群盤面分歧。飼料廠被視為短線受惠焦點，因全面禁用廚餘後，市場預期飼料需求將明顯提升。興泰股價早盤一度漲停亮燈，台榮、福壽等亦聯袂上漲。法人指出，若禁令延長15天，有望為飼料業帶來短期訂單動能。

反觀食品大廠股價走勢震盪，卜蜂、大成開高走低。法人分析，兩家公司營收結構中飼料占比最大，短線仍受益於政策利多，但市場仍憂心若疫情擴散，豬肉供應鏈中斷恐衝擊屠宰與肉品銷售。

屏東縣養豬協會理事長潘連周表示，目前疫情僅限台中個案，防疫體系控制得當，產業界正與政府全力圍堵。他強調：「再過幾天應能雨過天晴。」不過，他也提醒，養豬產業產值高達兩千億元，若疫情擴散，經濟損失將極為龐大。

整體來看，疑似非洲豬瘟案例引爆防疫與市場雙重警戒，短線飼料股成為資金避風港，但食品股仍待疫情明朗化。須留意防疫進度與農業部後續政策變化，相關族群恐呈現短多長觀望的震盪格局。

