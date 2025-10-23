獨家／台股史上首家「上市轉上櫃」公司來了 證券圈四大分析背後考量

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
臺灣證券交易所、櫃買中心本次修法開放「市櫃互轉」並將年限縮短至1年就能申請轉板，允許公司根據自身成長需求，在兩間性質不同的交易所之間靈活移動。而為了邁向亞洲資產管理中心而舉辦的年度金融盛事「臺灣週」開幕隔日，創新板掛牌的億而得（6423）也悄悄跟著送件櫃買中心，想由創新上市改投一般上櫃的懷抱，將成台股史上首樁「市轉櫃」公司。

證交所這次修法，除了開放一般上市轉上櫃，也一併將創新板轉上櫃的年限從2年縮短至1年，新法由主管機關備查通過正式生效沒多久，創新掛牌未滿2年的億而得就在10月16日火速送件櫃買中心「改投新東家」；且櫃買在今年初率先放寬「市轉櫃」只要簡易書審機制，不需再經過審議委員會，等於是敞開大門降低企業掛牌的門檻。

證券圈人士分析原因有四：一、矽智財（IP）概念股的億而得，在上櫃市場有更多IP產業族群聚集，形成較明顯的「產業聚落」，如市場熟悉的力旺、M31、巨有科技等相關概念股均在櫃買掛牌，這些公司多數享有較高的本益比，有利於億而得後續上櫃的「比價效應」。

二、億而得的資本額較小僅3億，不符合轉一般上市6億的資本額條件，且公司若要再辦理現增，需多方考量各種風險與成本，如原股東的股權會遭到稀釋、增加財務與法律成本、營運彈性受到限制等。

三、觀察億而得財報，今年上半年歸屬母公司稅後淨利977.5萬元，則相較去年1,082.8萬元，衰退9.72％，今年上半年每股稅後純益（EPS）0.33元、去年同期EPS則為0.39元；儘管億而得近年年報均有賺錢，毛利率也高達99.5％，但IP產業雖毛利高、研發人力成本也高，單看今年、去年第二季單季均呈現小幅虧損，因此若公司又增資，將稀釋EPS獲利數字，有可能因此不符合上市一般板資格。

四、流動性問題。據了解，去年正逢證交所大推創新板政策，億而得因營收獲利規模較小，故選擇先加入創新板行列，但流動性不佳問題一直困擾著公司，主因是公司股本小，扣掉董監事持股，在外流通股數本就少，流動性不如許多大股本的公司。不過，證交所最新修法已經規畫讓創新板開放「當沖」，許多交易規則最快年底將對齊一般板，因此過去有創新板公司也想投奔上櫃，卻受到證交所「感召」與法規即將放寬，最終仍選擇留下再嘗試。

據了解，櫃買中心10月底的董事會上，將來不及審議億而得的「市轉櫃」案，但億而得符合上櫃一般板的資格，因此櫃買只需內審過關，並於11月董事會上提案通過即可，屆時台股史上首樁市轉櫃案件將成真。

櫃買中心 創新板 證交所

