鴻海連六漲後休息 廣達接棒撐盤挑戰300元
廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令透露，在AI需求持續爆發的情況下，訂單塞爆，今年來已擴產八次，仍是不敷使用，強調「今年又是大好的一年」；23日以289.5元平盤開出後就往上拉升重回300元關卡之上，一度衝達303元，收復5日線及月線。
廣達9月營收1,841.09億元，創史上第三高，月增20.48%，年增18.7%，主受惠AI伺服器需求暢旺；第3季營收4,952.59億元，為歷史次高，季減1.75%，年增16.65%；累計今年前9月營收1.485兆元，年增49.49%。
廣達執行副總暨雲達總經理楊麒令出席「電路板國際展會論壇TPCA Show X領袖高峰會」並受訪表示，廣達持續出貨輝達GB200系列AI伺服器，最新一代GB300產品9月起量能逐月上升，11、12月將進入主要放量期。
他透露，因應AI伺服器需求，今年以來已擴產八次仍不敷使用；今年以來，廣達伺服器事業營收已較去年同期成長近50%。
台股23日開低，鴻海（2317）在連漲6個交易日後休息，廣達接棒成為多頭指標，早盤一度衝達303元，盤中漲幅近2%。
