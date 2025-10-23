鉭電容傳漲聲 國巨、華新科大漲點火 這幾檔被動動元件股也逆勢上漲

被動元件傳漲聲，市場傳出國巨*（2327）旗下基美對客戶公告，將自11月起調漲鉭電容部分規格產品價格；23日國巨、華新科（2492）同步開低走高，股價快速翻紅，且一度衝上漲停，兩大廠大漲點火，帶動被動元件股的漲勢，凱美（2375）、立隆電（2472）、禾伸堂（3026）、信昌電（6173）、蜜望實（8043）、日電貿（3090）也同步大漲。

台股23日開低，被動元件股成為盤面上多頭亮點，由龍頭國巨領軍，早盤以207.5元低盤開出後快速往上拉升翻紅，一度衝達漲停228.5元，盤中出逾逾11萬張的成交量，成交值則是超越台積電（2330）高居第一，盤中漲幅逾7%。

華新科同樣是被動元件的領漲要角，早盤以113.5元開低後急拉翻紅，一度衝達漲停126.5元，盤中漲幅逾6%；另外，凱美以97.1元低盤開出後急拉翻紅，一度衝達106元，上漲8.4元，漲幅7.92%，盤中漲幅逾4%，立隆電、禾伸堂、日電貿、信昌電、蜜望實等股也是上漲表現。

被動元件傳出上漲消息，國巨旗下基美公告客戶，將自11月1日起調漲鉭電容部份規格產品價格，是基美在今年6月調漲鉭電容價格後，二度調漲價格；市場更預期電感、MLCC也有調漲的機會。

國巨9月合併營收116.81億元，創新高，月增8.6%，年增12.2%，已連續7個月站穩百億元大關；第3季合併營收330.87億元，改寫單季新高，季增0.96%，年增4.25%；累計前3季合併營收969.62億元，年增5.8%；國巨樂觀客戶庫存已達健康水平。

業界人士分析，國巨搭上AI商機，主受惠輝達GB300等新款AI伺服器大量導入鉭電容，加上雲端服務供應商（CSP）的ASIC伺服器也大量導入，國巨旗下基美是鉭電容大廠，出貨激增；鉭電容是被動元件中，單價最高的品項，受惠AI帶旺鉭電容商機，國巨身價跟著水漲船高。

證券分析師張陳浩日前就曾以「故事剛開始」來形容被動元件股的後市看好，他表示，在鉭電容先傳出漲價的聲浪下，後續可以留意MLCC也可望跟進，在布局上以國巨、華新科、禾伸堂為優先關注的標的，另外，立隆電、蜜望實、凱美等已上漲的個股則可以等壓回。