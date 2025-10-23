美制裁俄石油雙巨頭！國際油價飆 台塑四寶領軍塑膠、油燃股齊揚

美國對俄羅斯能源巨擘出手，全球油市瞬間震盪。美國財政部22日宣布，對俄羅斯最大的兩家石油公司「俄羅斯石油」（Rosneft）及「路克石油」（Lukoil）實施制裁，國際油價聞訊急漲，布蘭特原油盤後上揚5%，西德州原油（WTI）一度大漲2.8%、突破每桶60美元大關，市場預期俄油出口恐受干擾，為原本供過於求的全球油市注入強勁支撐，效應也迅速蔓延至台股塑化族群。

這是川普第二任期以來首次對莫斯科直接施加經濟制裁。據了解，制裁象徵美方對俄羅斯入侵烏克蘭的政策態度出現重大轉折。克里姆林宮同日證實，俄軍戰略核部隊在總統普亭監督下進行演習，雙方關係再度緊張。能源研究機構Energy Aspects創辦人Amrita Sen指出，「這項措施將讓俄羅斯石油企業出口更加困難」，並預料中國與印度買家可能因此減少購買俄油，間接推高油價。

油價上漲效應迅速擴散至台股塑化族群。23日台塑四寶台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）聯袂放量揚升，帶動華夏（1305）、台聚（1304）、亞聚（1308）、聯成（1313）等中下游塑膠廠同步勁揚，推升油電燃氣與塑膠類股登上類股漲幅前三名。法人指出，油價攀升帶動化工報價預期回升，塑化族群營運可望受惠成本轉嫁與庫存評價利益雙重效應。

不過，分析師提醒，短線油價漲勢雖強，但中長期仍須回歸供需現實。隨著全球經濟動能放緩、主要國家原油庫存水位偏高，油價上行空間恐受限。若OPEC+未採取更積極減產，或需求端未明顯回升，國際油價仍可能延續低檔區間震盪格局。

總體而言，美國制裁俄油兩巨頭使地緣風險再起，短線支撐國際油價走高，為台塑四寶與塑膠族群點火助攻。但專家建議，投資人仍須關注後續政策變化及OPEC+動態，評估油價能否維持穩定升勢，方能決定相關族群漲勢的續航力。