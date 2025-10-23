快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

聽新聞
0:00 / 0:00

美制裁俄石油雙巨頭！國際油價飆 台塑四寶領軍塑膠、油燃股齊揚

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美制裁俄石油雙巨頭使國際油價飆，台塑四寶領軍塑膠、油燃股齊揚。聯合報系資料照
美制裁俄石油雙巨頭使國際油價飆，台塑四寶領軍塑膠、油燃股齊揚。聯合報系資料照

美國對俄羅斯能源巨擘出手，全球油市瞬間震盪。美國財政部22日宣布，對俄羅斯最大的兩家石油公司「俄羅斯石油」（Rosneft）及「路克石油」（Lukoil）實施制裁，國際油價聞訊急漲，布蘭特原油盤後上揚5%，西德州原油（WTI）一度大漲2.8%、突破每桶60美元大關，市場預期俄油出口恐受干擾，為原本供過於求的全球油市注入強勁支撐，效應也迅速蔓延至台股塑化族群。

這是川普第二任期以來首次對莫斯科直接施加經濟制裁。據了解，制裁象徵美方對俄羅斯入侵烏克蘭的政策態度出現重大轉折。克里姆林宮同日證實，俄軍戰略核部隊在總統普亭監督下進行演習，雙方關係再度緊張。能源研究機構Energy Aspects創辦人Amrita Sen指出，「這項措施將讓俄羅斯石油企業出口更加困難」，並預料中國與印度買家可能因此減少購買俄油，間接推高油價。

油價上漲效應迅速擴散至台股塑化族群。23日台塑四寶台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）、台塑化（6505）聯袂放量揚升，帶動華夏（1305）、台聚（1304）、亞聚（1308）、聯成（1313）等中下游塑膠廠同步勁揚，推升油電燃氣與塑膠類股登上類股漲幅前三名。法人指出，油價攀升帶動化工報價預期回升，塑化族群營運可望受惠成本轉嫁與庫存評價利益雙重效應。

不過，分析師提醒，短線油價漲勢雖強，但中長期仍須回歸供需現實。隨著全球經濟動能放緩、主要國家原油庫存水位偏高，油價上行空間恐受限。若OPEC+未採取更積極減產，或需求端未明顯回升，國際油價仍可能延續低檔區間震盪格局。

總體而言，美國制裁俄油兩巨頭使地緣風險再起，短線支撐國際油價走高，為台塑四寶與塑膠族群點火助攻。但專家建議，投資人仍須關注後續政策變化及OPEC+動態，評估油價能否維持穩定升勢，方能決定相關族群漲勢的續航力。

國際油價 俄羅斯 台塑化

延伸閱讀

雙普會取消！川普稱現在不是時候 美財政部加碼對俄石油開鍘

美原油庫存下降 國際油價上揚

談判前「逆著來」 …北京不甩美施壓 擴大購買俄國原油

美國計劃補充戰略石油儲備 國際油價小幅收紅

相關新聞

獨家／台股史上首家「上市轉上櫃」公司來了 證券圈四大分析背後考量

臺灣證券交易所、櫃買中心本次修法開放「市櫃互轉」並將年限縮短至1年就能申請轉板，允許公司根據自身成長需求，在兩間性質不同...

被動元件接力矽晶圓領漲！華新科、國巨股價勁揚 專家點名看好3廠商受惠

近年來有持續觀察台股動向的投資人，應該都有發現被動元件和矽晶圓族群常常出現輪動，在這樣的情況下，當然也讓技術線型長得有些像，今年當然也持續著一樣的情況。9月12日，矽晶圓龍頭環球晶（6488）率先放量上攻，帶動整個上游材料族群回溫。同一天，被動元件也出現資金進駐，華新科（2492）一度上漲5%，不過隔天便陷入整理，一直到9月19日才再度轉強，經過第一波上漲後，股價陷入整理，到了10月17日，被動元件重新迎接新一波買盤，而矽晶圓族群整理後，也有望獲得市場注意。為什麼被動元件和矽晶圓族群容易互相輪動呢？

東元漲多不敢追？專家點「聲寶、大同」：老企業韌性足、高殖利率保護

談到台灣的老牌電器品牌，大家腦中浮現這幾個名字，大同（2371）、東元（1504）、聲寶（1604）。這三家企業陪伴台灣家庭成長半個世紀以上，從黑白電視、電冰箱、電鍋、冷氣到馬達系統，幾乎是每個人生活的一部分。 而東元在與鴻海結盟下，也跨入了AI領域，讓老牌公司出頭天，但其實東元、聲寶，近年來也依舊是許多投資人最喜愛的定存股，長年穩定配息、現金流扎實，幾乎是老牌廠商中最具代表性的投資標的。

黃金高檔震盪還能買？狄驤指「關鍵點位已出現」：期貨開槓務必謹慎

「黃金還能買嗎？」這陣子許多投資朋友來問我這個問題，而在這段時間金價已經從3500美元飆到近4400美元。 我在許多文章都提到，黃金的趨勢還沒有改變，有望緩漲到貨幣政策反轉為止，所以最近有不少投資朋友表達感謝，但也有投資朋友表示買黃金卻虧了不少...為何會有這麼大的差異呢？ 簡單來說，賺錢的大多是買實體黃金、黃金存摺或黃金ETF，而虧錢的則是用期貨，且剛好買在金價短線高點，這陣子金價還是有小幅回測3%~5%，如果開5倍槓桿就是虧損15%~ 25%。 他們也提到，原本的想法是看好黃金長期上漲，透過開槓桿的方式增加獲利，但短線看到虧損幅度愈來愈大，被洗出場後就不敢再進場。 我不是要說開槓桿或期貨不好，因為我也會在適當的時機開槓桿，問題在於許多人「只想到賺多一點」，卻忽視了自己使用的工具與心理承受能力。 所以說，投資朋友問我「黃金能不能買？」，這句話看似很簡單，但背後還要考量不少重點：

外資賣超224億…這檔ETF被賣最多 逆勢收紅的仁寶竟遭大賣逾2.7萬張

台股22日以27,648.91點收盤，下跌103.5點，守住5日線，三大法人賣超219.56億元， 尤以外資賣超224....

外資擴大賣超224億！三大法人調節219億 台股先守5日線

台積電（2330）22日創高腳步暫歇，股價跌落5日線下整理，台股也隨之回落，智邦（2345）、聯發科（2454）、世芯-...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。