花落誰家最快明日揭曉！三商壽量價升溫盼佳音

三商壽（2867）出售案進入關鍵階段，市場傳出公司已通知潛在買家於23日提出正式出價，最快明日便可揭曉結果。消息一出，激勵三商壽股價早盤量增價揚，最高觸及6.84元，改寫七個多月來新高，成交量突破2.5萬張，成為金融族群人氣焦點。

根據三商壽最新公告，今年前三季自結稅後純益達9.4億元、每股盈餘0.16元，受惠台股強勢上漲，公司適度調節持股、實現資本利得，使第3季底淨值提升至408億元，淨值比達2.98%。然而，即便獲利回穩，三商壽最大挑戰仍在資本結構。

金管會上周公布新版TW-ICS（台版保險資本標準），要求壽險業RBC（資本適足率）須達200%以上方能適用過渡措施。目前全體業者中，僅三商壽未達標，RBC約154%，連七期低於門檻，淨值比亦未達3%標準。金管會已明確要求其補足資本，否則不得銜接ICS，市場因而預期該條件將直接影響交易評價，壓低出售價格。

據了解，三商集團翁家等大股東正出售持股約31.52%，由於非公開收購，預料將採分階段併購，買家可先取得控股權後，再逐步整併為金控全資子公司。目前市場傳出收購價分歧極大，從象徵性「1元」到估值百億不等，但法人普遍認為，以淨值估價並不合理，實際成交價恐低於帳面。

金融圈人士指出，財顧摩根士丹利與三商壽雖未設定底價，但若出價過低，仍可能遭到否決。整體交易方向傾向由潛在買家承接三商投控（2905）持有股權，以掌握主導權並與金管會協商後續增資計畫，加速營運整合。

市場普遍點名，中信金（2891）與玉山金（2884）為最具競爭力買家，另有外資機構參與角逐。中信金可憑旗下台灣（1711）人壽協助資本調度、降低RBC壓力，在整合壽險資源上具經驗優勢；玉山金則可藉此切入壽險市場，補齊金融版圖，並以相對柔性的整併策略爭取員工支持。隨著出價期限逼近，「三商壽花落誰家」的答案，最快明日即將揭曉。