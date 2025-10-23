快訊

北市知名壽喜燒多人用餐後上吐下瀉、發燒掛急診 衛生局證實將稽查

光復洪災被沖走…陽明交大退休教授失聯滿月 妻嘆：丈夫是科學人卻被推入鬼門關

日本排球王子陷劈腿風暴！遭爆出軌河北彩伽 本人認了「惹騷動」道歉

花落誰家最快明日揭曉！三商壽量價升溫盼佳音

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
三商壽（2867）出售案進入關鍵階段，市場傳出公司已通知潛在買家於23日提出正式出價，最快明日便可揭曉結果。本報系資料庫
三商壽（2867）出售案進入關鍵階段，市場傳出公司已通知潛在買家於23日提出正式出價，最快明日便可揭曉結果。本報系資料庫

三商壽（2867）出售案進入關鍵階段，市場傳出公司已通知潛在買家於23日提出正式出價，最快明日便可揭曉結果。消息一出，激勵三商壽股價早盤量增價揚，最高觸及6.84元，改寫七個多月來新高，成交量突破2.5萬張，成為金融族群人氣焦點。

根據三商壽最新公告，今年前三季自結稅後純益達9.4億元、每股盈餘0.16元，受惠台股強勢上漲，公司適度調節持股、實現資本利得，使第3季底淨值提升至408億元，淨值比達2.98%。然而，即便獲利回穩，三商壽最大挑戰仍在資本結構。

金管會上周公布新版TW-ICS（台版保險資本標準），要求壽險業RBC（資本適足率）須達200%以上方能適用過渡措施。目前全體業者中，僅三商壽未達標，RBC約154%，連七期低於門檻，淨值比亦未達3%標準。金管會已明確要求其補足資本，否則不得銜接ICS，市場因而預期該條件將直接影響交易評價，壓低出售價格。

據了解，三商集團翁家等大股東正出售持股約31.52%，由於非公開收購，預料將採分階段併購，買家可先取得控股權後，再逐步整併為金控全資子公司。目前市場傳出收購價分歧極大，從象徵性「1元」到估值百億不等，但法人普遍認為，以淨值估價並不合理，實際成交價恐低於帳面。

金融圈人士指出，財顧摩根士丹利與三商壽雖未設定底價，但若出價過低，仍可能遭到否決。整體交易方向傾向由潛在買家承接三商投控（2905）持有股權，以掌握主導權並與金管會協商後續增資計畫，加速營運整合。

市場普遍點名，中信金（2891）與玉山金（2884）為最具競爭力買家，另有外資機構參與角逐。中信金可憑旗下台灣（1711）人壽協助資本調度、降低RBC壓力，在整合壽險資源上具經驗優勢；玉山金則可藉此切入壽險市場，補齊金融版圖，並以相對柔性的整併策略爭取員工支持。隨著出價期限逼近，「三商壽花落誰家」的答案，最快明日即將揭曉。

三商壽 淨值比

延伸閱讀

亞資中心論壇／金管會主委彭金隆：拚台灣特色亞資中心

亞資中心論壇／金管會副主委陳彥良：留財引資 看見成果

整理包／看懂三商美邦出售原因、潛在買家 金管會新制一出為何更難談出好價格？

彭金隆：AI金融大語言模型明年底上線 至少有「大學生」的水準

相關新聞

被動元件接力矽晶圓領漲！華新科、國巨股價勁揚 專家點名看好3廠商受惠

近年來有持續觀察台股動向的投資人，應該都有發現被動元件和矽晶圓族群常常出現輪動，在這樣的情況下，當然也讓技術線型長得有些像，今年當然也持續著一樣的情況。9月12日，矽晶圓龍頭環球晶（6488）率先放量上攻，帶動整個上游材料族群回溫。同一天，被動元件也出現資金進駐，華新科（2492）一度上漲5%，不過隔天便陷入整理，一直到9月19日才再度轉強，經過第一波上漲後，股價陷入整理，到了10月17日，被動元件重新迎接新一波買盤，而矽晶圓族群整理後，也有望獲得市場注意。為什麼被動元件和矽晶圓族群容易互相輪動呢？

東元漲多不敢追？專家點「聲寶、大同」：老企業韌性足、高殖利率保護

談到台灣的老牌電器品牌，大家腦中浮現這幾個名字，大同（2371）、東元（1504）、聲寶（1604）。這三家企業陪伴台灣家庭成長半個世紀以上，從黑白電視、電冰箱、電鍋、冷氣到馬達系統，幾乎是每個人生活的一部分。 而東元在與鴻海結盟下，也跨入了AI領域，讓老牌公司出頭天，但其實東元、聲寶，近年來也依舊是許多投資人最喜愛的定存股，長年穩定配息、現金流扎實，幾乎是老牌廠商中最具代表性的投資標的。

黃金高檔震盪還能買？狄驤指「關鍵點位已出現」：期貨開槓務必謹慎

「黃金還能買嗎？」這陣子許多投資朋友來問我這個問題，而在這段時間金價已經從3500美元飆到近4400美元。 我在許多文章都提到，黃金的趨勢還沒有改變，有望緩漲到貨幣政策反轉為止，所以最近有不少投資朋友表達感謝，但也有投資朋友表示買黃金卻虧了不少...為何會有這麼大的差異呢？ 簡單來說，賺錢的大多是買實體黃金、黃金存摺或黃金ETF，而虧錢的則是用期貨，且剛好買在金價短線高點，這陣子金價還是有小幅回測3%~5%，如果開5倍槓桿就是虧損15%~ 25%。 他們也提到，原本的想法是看好黃金長期上漲，透過開槓桿的方式增加獲利，但短線看到虧損幅度愈來愈大，被洗出場後就不敢再進場。 我不是要說開槓桿或期貨不好，因為我也會在適當的時機開槓桿，問題在於許多人「只想到賺多一點」，卻忽視了自己使用的工具與心理承受能力。 所以說，投資朋友問我「黃金能不能買？」，這句話看似很簡單，但背後還要考量不少重點：

外資賣超224億…這檔ETF被賣最多 逆勢收紅的仁寶竟遭大賣逾2.7萬張

台股22日以27,648.91點收盤，下跌103.5點，守住5日線，三大法人賣超219.56億元， 尤以外資賣超224....

外資擴大賣超224億！三大法人調節219億 台股先守5日線

台積電（2330）22日創高腳步暫歇，股價跌落5日線下整理，台股也隨之回落，智邦（2345）、聯發科（2454）、世芯-...

花落誰家最快明日揭曉！三商壽量價升溫盼佳音

三商壽（2867）出售案進入關鍵階段，市場傳出公司已通知潛在買家於23日提出正式出價，最快明日便可揭曉結果。消息一出，激...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。