輝達落腳北士科塵埃落定！林資產股暴動 新紡、士紙秒攻漲停

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

輝達（NVIDIA）進駐北投士林科技園區（北士科）T17、T18案塵埃落定，再度引爆土地概念股行情。受消息激勵，23日開盤新紡（1419）與士紙（1903）同步攻上漲停，新紡開盤直接跳空漲停，股價來到54.2元，成功鎖在漲停價位，委買單逾4,000張創三個月新高；士紙亦攻上漲停37.15元，委買近2,000張，氣勢強勁。

相較之下，同屬「士林三寶」的士電（1503）則表現相對平穩，股價在平盤上下震盪，追價買盤略顯保守。

北市府、輝達與新光人壽三方原本僵持的地上權問題，昨出現轉折。新光人壽對外表示，將「以國家最大公益為前提」與台北市政府合意終止T17、T18地上權契約，有利輝達在基地後續使用與設立台灣總部事宜進一步協商。

法人表示，新光人壽宣布同意與台北市政府合意解約，將T17、T18兩塊地上權土地返還給市府，為輝達進駐鋪平了道路，隨關鍵障礙排除，輝達進駐可望加速落地。

市場聚焦「士林三寶」的土地庫存與潛在重估效應。法人表示，以持有面積觀察，新紡土地庫存規模居冠、士紙其次，士電也有9,000多坪，但已完成開發。三家公司多為早年取得，持有成本偏低，區域重大開發題材啟動時，帳上資產價值的想像空間相對充足。本波在輝達動作明朗化的帶動下，新紡、士紙率先點火走高。

新紡在士林新光醫院旁的土地面積約為1.3萬坪工業用地，正積極規劃都市更新與容積最佳化，未來將朝辦公樓與廠辦大樓發展，並採出租為主的長期經營模式，以打造穩定收益來源。不過，公司也坦言，都市更新流程需時三至四年，再加上建照申請，開發仍需時間。

此外，新紡在士林還有一棟行政大樓，面積逾1,000坪，已租給新光醫院作為行政辦公大樓，租約達20年，年租金約1億元，公司原欲將此大樓出售，但今年7月公開招標時流標，已決定改為長期持有，以租金創造穩定收益。

士紙在士林資產亦相當可觀，其中，士林紙廠舊廠占地達1.2萬坪，已於去年第4季通過歷史建築修復再利用計畫，預計於今年第4季提送都市更新事業計畫。五號倉庫旅館案則在取得使用執照後啟動旅館室內裝修作業後，預計在2026年試營運。另有福德路18號自有土地興建地上10層地下三層旅館大樓，預計明年第3季取得使用執照。

輝達 都市更新 北士科

