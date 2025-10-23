東元漲多不敢追？專家點「聲寶、大同」：老企業韌性足、高殖利率保護

【文．玩股華安】

談到台灣的老牌電器品牌，大家腦中浮現這幾個名字，大同（2371）、東元（1504）、聲寶（1604）。這三家企業陪伴台灣家庭成長半個世紀以上，從黑白電視、電冰箱、電鍋、冷氣到馬達系統，幾乎是每個人生活的一部分。

而東元在與鴻海結盟下，也跨入了AI領域，讓老牌公司出頭天，但其實東元、聲寶，近年來也依舊是許多投資人最喜愛的定存股，長年穩定配息、現金流扎實，幾乎是老牌廠商中最具代表性的投資標的。

東元：十年報酬接近兩倍 殖利率穩定中上

若以2015年7月初至2025年6月底為觀察期間，不計算與鴻海結盟後的漲幅，東元還原權息後的股價由15.86元上漲至47.3元，十年間累積漲幅約198%，折合年化報酬率依舊高達11.5%。

即使在還沒與鴻海結盟前，依舊有著相當優異的報酬率，近十年來，東元的現金股利殖利率平均約3.6%，與台股整體平均水準相當。

東元的核心業務涵蓋馬達、工業自動化、智慧電網與節能設備，且與鴻海結盟之後，今年東元股價直線飆升，最高來到127.5元，光今年就上漲144%。

如果10年前就投資東元，年化報酬率直接衝過20%，近年來在全球ESG、能源轉型與AI工業應用的浪潮中，這些領域需求持續擴張，使東元逐漸從傳統電機公司轉型為具備自動化與能源整合的企業，近期更在智慧物聯網展，推出AI能源管理解決方案。

<以上圖表為：東元（1504）歷年現金殖利率。>

籌碼轉向散戶化 短線需留意風險

值得注意的是，從2025年7月底以來，東元的股價一路從46.4元飆漲至最高127.5元，短線漲幅驚人，在9月24日成交量爆出多年新高，單日超過33萬張。

然而籌碼結構近期卻出現微妙變化，千張大戶的持股比重從當周上升之後，近兩周開始下滑，上周（10月13日~10月17日）已低於9月24日當周的高點，但上周融資依舊呈現大幅加碼，須留意籌碼鬆動的可能性。

這種現象通常代表主力資金逐步減碼，而市場人氣則轉由散戶承接。

對於以領息為主的投資人而言，此時若追高，未來殖利率將被動下降，而波段修正風險也會提高。因此，建議投資人若手中已有持股，可逢高分批獲利了結，等待拉回或籌碼重新集中後再尋適當切入點。

聲寶：穩定配息的定存型老將 力拼資產活化！

聲寶是台灣家電市場少數仍持續投資製造的本土品牌，產品線橫跨冷氣、冰箱、洗衣機、電視與各式家電用品。外銷比重偏低，主力市場以台灣內銷為主，代工對美銷售佔比低於10%，在川普新一輪關稅政策下影響有限。

近年來，聲寶展開多方布局，從家電製造延伸至土地資產活化、物流園區與長照事業三大方向，逐步建立穩定的非家電收益結構。

首先，在土地活化方面，聲寶積極推進「雙核心」計畫：

其一，位於新北土城的「橘青春樂齡宅」，採「只租不售」模式，鎖定中高資產與海外回台熟齡族群。 租期為15至20年長租並預收租金，每月另收約2萬元生活管理費。全案預計2026年底正式營運，若首輪滿租，可回收約八成營建成本，並於2027年開始認列收益。 其二，桃園龜山物流園區第一期A區已於今年第三季開始貢獻租金收入，租金單價約每坪每月一千元，全年預估租金收入可達二千萬元。 A區總樓地板面積3,665坪；接續開發的B區則於8月動土，總樓地板面積5,337坪，預計2026年底完工，2027年第一季起貢獻營收。

聲寶同時也持續開發南台灣據點。

台南安平「橘青春館」基地面積3,370坪，規劃312間房，預計2029年底完工。另與日本元氣集團合資成立「聲寶元氣長照社團法人」，在台南南區興建長照中心，基地622坪，預定2026年動工、2028年第二季取得使用執照。

這一系列布局顯示，聲寶正從傳統家電製造邁向高齡照護與資產收益並重的企業型態。

雖然今年家電市場受房市低迷及消費信心影響，整體需求略有壓力，但聲寶仍維持獲利，並持續投資國內產線與長照版圖。

2024年底台南新廠全面啟動後，冰箱新產線將積極拓展代工市場，龜山物流園區也將成為穩定租金來源，長期有助營運結構多元化。

在配息與殖利率方面，聲寶近十年平均現金殖利率達6.28%，可說是高於傳產股平均水平。

股價長期穩定緩步上升，波動度較低。對於追求穩定領息、希望以老牌大廠為核心持股的投資人而言，聲寶是一個「安心持有、穩定領息」的選擇。

<以上圖表為：聲寶（1604）歷年現金殖利率。>

老牌企業的韌性 來自長期信念

在台股中，能同時兼具穩定、轉型與長期信任度的公司並不多見。

東元展現了老電機廠跨入AI與能源新領域的成長動能；聲寶則以務實的腳步，從家電本業擴大至長照、物流與土地活化，建立穩定的現金流支柱。

至於大同，雖然同樣擁有資產題材，但近年來股權與經營權爭議不斷，原本試圖帶領公司走出困境的王光祥也已宣布卸任。

對投資人而言，聲寶同時具備超高齡化社會與資產活化雙重題材的加持，是一檔尚未被市場充分注意到的績優股。

憑藉高殖利率與穩定的事業基礎，聲寶具備長期價值支撐。在加權指數高檔盤整的環境下，經歷五年整理的聲寶，營運可望重回成長軌道，未來仍有持續向上的空間。

