快訊

郭富城升格3寶爸！四大天王逃不過「岳父命」 萌娃正面照曝光

防疫走前頭！2018年張麗善雲林率禁廚餘養豬 閣揆賴清德公開反對

美股跌拉低台股早盤下跌逾270點 台積電開低20元

輝達落腳北士科拍板 北士科概念股亮燈股漲

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新光人壽22日召開記者會宣布北士科T17、T18地上權與北市府合意解約。圖／本報資料照片
新光人壽22日召開記者會宣布北士科T17、T18地上權與北市府合意解約。圖／本報資料照片

新光人壽22日召開董事會，考慮輝達來台設立總部對國家經濟有重大指標意義，因此將與台北市政府合議解除地上權契約，僅要求市政府退回已支付原始標金及相關成本。依台北市地政局統計，新壽在北士科T17、T18地上權契約中已支付履約保證金約3.6億元、權利金及地租約32.7億元。新紡（1419）、台火（9902）、士紙（1903）開盤直接鎖住漲停板價。

群益投顧表示，輝達設廠北士科消息在2025年5月釋出，帶動近年插旗當地建商股價上漲，北士科園區亦支撐台北第2至3季房市買氣，輝達設廠可望進一步推高當地房價。據最新實價登錄統計，潤泰之森以每坪153.91萬元打破遠雄泱玥保持的144萬元紀錄，顯示北士科受惠商廠辦市場穩健成長，買氣相對有撐。

有實質性進展，預期將有望加快輝達進駐北士科進程，拉抬當地房市買氣，有利相關建商股價表現，包括：遠雄(遠雄泱玥、遠雄商舟等)、華固(華固芙心、華固創滙園區等)、達麗(達麗河蘊)、長虹(長虹ICT科技大樓 )及潤泰新(潤泰之森)等。

輝達 遠雄 華固 北士科

延伸閱讀

新光人壽無條件放手 兩大關鍵

T17、18地上權將給輝達 蔣萬安：會依程序以專案方式處理

魏寶生透露秘辛 老闆發函找黃仁勳溝通

輝達海外總部能否落腳台北 解約隱藏關卡 別輕忽

相關新聞

東元漲多不敢追？專家點「聲寶、大同」：老企業韌性足、高殖利率保護

談到台灣的老牌電器品牌，大家腦中浮現這幾個名字，大同（2371）、東元（1504）、聲寶（1604）。這三家企業陪伴台灣家庭成長半個世紀以上，從黑白電視、電冰箱、電鍋、冷氣到馬達系統，幾乎是每個人生活的一部分。 而東元在與鴻海結盟下，也跨入了AI領域，讓老牌公司出頭天，但其實東元、聲寶，近年來也依舊是許多投資人最喜愛的定存股，長年穩定配息、現金流扎實，幾乎是老牌廠商中最具代表性的投資標的。

黃金高檔震盪還能買？狄驤指「關鍵點位已出現」：期貨開槓務必謹慎

「黃金還能買嗎？」這陣子許多投資朋友來問我這個問題，而在這段時間金價已經從3500美元飆到近4400美元。 我在許多文章都提到，黃金的趨勢還沒有改變，有望緩漲到貨幣政策反轉為止，所以最近有不少投資朋友表達感謝，但也有投資朋友表示買黃金卻虧了不少...為何會有這麼大的差異呢？ 簡單來說，賺錢的大多是買實體黃金、黃金存摺或黃金ETF，而虧錢的則是用期貨，且剛好買在金價短線高點，這陣子金價還是有小幅回測3%~5%，如果開5倍槓桿就是虧損15%~ 25%。 他們也提到，原本的想法是看好黃金長期上漲，透過開槓桿的方式增加獲利，但短線看到虧損幅度愈來愈大，被洗出場後就不敢再進場。 我不是要說開槓桿或期貨不好，因為我也會在適當的時機開槓桿，問題在於許多人「只想到賺多一點」，卻忽視了自己使用的工具與心理承受能力。 所以說，投資朋友問我「黃金能不能買？」，這句話看似很簡單，但背後還要考量不少重點：

外資賣超224億…這檔ETF被賣最多 逆勢收紅的仁寶竟遭大賣逾2.7萬張

台股22日以27,648.91點收盤，下跌103.5點，守住5日線，三大法人賣超219.56億元， 尤以外資賣超224....

外資擴大賣超224億！三大法人調節219億 台股先守5日線

台積電（2330）22日創高腳步暫歇，股價跌落5日線下整理，台股也隨之回落，智邦（2345）、聯發科（2454）、世芯-...

輝達落腳北士科拍板 北士科概念股亮燈股漲

新光人壽22日召開董事會，考慮輝達來台設立總部對國家經濟有重大指標意義，因此將與台北市政府合議解除地上權契約，僅要求市政...

美股跌拉低台股早盤下跌逾270點 台積電開低20元

台股23日開盤指數下跌191.84點，開盤指數為25,457.07點。台積電（2330）開盤價1,440元，下挫20元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。