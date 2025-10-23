輝達落腳北士科拍板 北士科概念股亮燈股漲
新光人壽22日召開董事會，考慮輝達來台設立總部對國家經濟有重大指標意義，因此將與台北市政府合議解除地上權契約，僅要求市政府退回已支付原始標金及相關成本。依台北市地政局統計，新壽在北士科T17、T18地上權契約中已支付履約保證金約3.6億元、權利金及地租約32.7億元。新紡（1419）、台火（9902）、士紙（1903）開盤直接鎖住漲停板價。
群益投顧表示，輝達設廠北士科消息在2025年5月釋出，帶動近年插旗當地建商股價上漲，北士科園區亦支撐台北第2至3季房市買氣，輝達設廠可望進一步推高當地房價。據最新實價登錄統計，潤泰之森以每坪153.91萬元打破遠雄泱玥保持的144萬元紀錄，顯示北士科受惠商廠辦市場穩健成長，買氣相對有撐。
有實質性進展，預期將有望加快輝達進駐北士科進程，拉抬當地房市買氣，有利相關建商股價表現，包括：遠雄(遠雄泱玥、遠雄商舟等)、華固(華固芙心、華固創滙園區等)、達麗(達麗河蘊)、長虹(長虹ICT科技大樓 )及潤泰新(潤泰之森)等。
