美股跌拉低台股早盤下跌逾270點 台積電開低20元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電。歐新社
台積電。歐新社

台股23日開盤指數下跌191.84點，開盤指數為25,457.07點。台積電（2330）開盤價1,440元，下挫20元。

群益投顧表示，市場預期受貨幣市場摩擦加劇影響，美國聯準會可能提前至10月底宣布結束量化緊縮（QT）政策。美國總統川普與中國大陸國家主席習近平10月30日在南韓會面是否能如期舉行出現疑慮；美國重量級科技股將公布財報；美國政府停擺僵局尚未化解，不確定性風險升溫。

美國聯準會今年底前降息預期明確，台灣法人圈紛紛調高上市櫃公司2025年獲利預估，現階段台股將呈現拉積盤格局，中小型個股各自表現。台股近日呈現漲多拉回修正格局，類股輪動依然快速，建議謹慎靈活操作

操作題材可留意：

1.AI需求熱度不減─美國四大雲端服務業者（CSP）為爭取全球AI龍頭地位，持續加碼投資AI基礎建以拓展AI應用版圖，2025年四大CSP資本支出金額預估約3,510億美元，年增率超過40%，市場預估2026年有望達4,000億~5,000億美元。

2.記憶體現貨供應吃緊─AI需求大增，帶動記憶體大廠積極擴張高頻寬記憶體產能，導致智慧型手機、電腦和伺服器採用的一般記憶體供應吃緊，引發市場恐慌性搶購，快速推升DRAM、NAND Flash、SSD及HDD等記憶體價格全面飆漲；其中，DDR5伺服器記憶體從過去六到八個月供過於求轉變成嚴重短缺、均價創歷史新高。

周三（22日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,590.41點，下跌334.33點、跌幅0.71%；S&P500指數下跌0.53%；那斯達克指數下跌0.93%；費半指數下跌2.36%。台積電ADR跌1.91%，收在288.88美元，較台北交易溢價21.7%。

川普政府表示考慮對中國大陸含有或使用美國軟體的產品（包括醫療設備、噴射發動機和筆記型電腦）實施新的管制，以報復陸方最近對稀土出口的限制。黃金期貨下跌1.1%，至每英兩4,044.40美元。

三大法人周三集中市場合計賣超219.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超224億元，投信賣超23億元，自營商（自行買賣）買超21.9億元，自營商（避險）買超5.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,202口至5,222口，其中，外資淨空單增加2,813口至26,095口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加7,585口至7,631口。

美國聯準會 記憶體 台積電

