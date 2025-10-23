快訊

黃金高檔震盪還能買？狄驤指「關鍵點位已出現」：期貨開槓務必謹慎

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
黃金今年走勢驚人。示意圖／路透
黃金今年走勢驚人。示意圖／路透

＊原文時間10月21日。

黃金還能買嗎？」這陣子許多投資朋友來問我這個問題，而在這段時間金價已經從3500美元飆到近4400美元。

我在許多文章都提到，黃金的趨勢還沒有改變，有望緩漲到貨幣政策反轉為止，所以最近有不少投資朋友表達感謝，但也有投資朋友表示買黃金卻虧了不少...為何會有這麼大的差異呢？

簡單來說，賺錢的大多是買實體黃金、黃金存摺或黃金ETF，而虧錢的則是用期貨，且剛好買在金價短線高點，這陣子金價還是有小幅回測3%~5%，如果開5倍槓桿就是虧損15%~ 25%。

他們也提到，原本的想法是看好黃金長期上漲，透過開槓桿的方式增加獲利，但短線看到虧損幅度愈來愈大，被洗出場後就不敢再進場。

我不是要說開槓桿或期貨不好，因為我也會在適當的時機開槓桿，問題在於許多人「只想到賺多一點」，卻忽視了自己使用的工具與心理承受能力。

所以說，投資朋友問我「黃金能不能買？」，這句話看似很簡單，但背後還要考量不少重點：

1.自己買黃金的目的為何？(避險、價差、投資)

2.要買多少部位？(5%、20%、40%)

3.要買甚麼商品？(實體黃金、黃金存摺、黃金ETF、黃金期貨)

如果是買實體黃金，但沒辦法一次買很多，通常就要負擔不少工本費，所以持有實體黃金的交易頻率較低，適合長期持有。

如果是黃金存摺或ETF，交易成本較低，操作上更加靈活，適合用來賺一段趨勢財，也就是耐心等到趨勢反轉後賣出。

如果是黃金期貨，就要有嚴謹的進出邏輯與規劃，如此才能避免獲利、虧損波動過大。

今天黃金的走勢就很棒，戲劇性的創高後回測4%，快要看到M頭成形，這在技術面上代表中短期趨勢反轉，也是多頭減碼訊號。

為何我說很棒？因為這對許多投資人來說將創造上車或加碼的機會，可以先觀察1:1跌幅滿足點。

同時，不少投資人也可以瞭解到「守紀律」的重要性，也就是買賣要有依據，同時也要問自己上面幾個問題，才知道自己到底該抱還該跑，屬於很好的學習機會。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

