花蓮光復洪災滿月…家還在泥裡 200災民急需中繼屋

1張圖看光復節連假天氣 東北季風水氣多 北東6縣市豪大雨

台股價跌量縮 外資賣224億

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

「川習會」遲遲喬不攏，市場情緒轉趨保守，台股（22）日在權王台積電（2330）熄火，外資逢高調節224億元下，加權指數開低震盪，終場下跌103點收27,648點，仍守住5日線，量縮至4,631億元。法人表示，台股回測5日線有守，三大原因使得長期多頭格局不變。

美國總統川普表示，即將與中國大陸領導人習近平舉行的會晤有望促成良好的貿易協議，但他同時語帶保留說「會面仍可能無法成行」，引發市場擔憂。

台股昨天開盤一度跌261點至27,490點，台積電、聯發科、台達電等科技權值多數休息，使得大盤走勢承壓。

其中，台積電最低下探1,455元，終場下跌20元收1,460元；台達電早盤陷入千元保衛戰，終場收平盤1,020元。主要權值股僅權后鴻海、金控股王富邦金、電信股中華電等逆勢撐盤。

部分資金轉向低位階或中小型股，金仁寶集團的金寶、康舒股價雙雙攻上漲停，大武山、大成等因非洲豬瘟事件意外受惠走強。

三大法人昨合計賣超台股219.6億元。其中外資賣超224億元，為10月以來第二大賣超，且外資在台指期未平倉淨空單小增139口至42,105口；投信賣超23億元，連四賣，累計賣超149.5億元；自營商買超27.5億元，連三買、累計買超171.7億元。八大公股行庫則買超56.4億元。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭等專家看法，雖然大盤短線拉回，中長期還是樂觀看待，原因有三，一是台積電法說會定調AI產業趨勢看好；二是美股財報表現佳，已有83%公司表現優於預期；三是聯準會10月有望再降息，有利資金面寬鬆，而且若以技術線型來看，也還是呈現多頭排列。

台積電 台股

