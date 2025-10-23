國家品牌玉山獎 凱基證券 App 奪最佳產品

凱基證券交易平台「隨身e策略」App榮獲「2025國家品牌玉山獎」最佳產品獎，持續引領數位創新，並結合多項金融科技，在數位金融創新與客戶投資體驗優化上的卓越表現，獲得最高殊榮肯定。

凱基證券致力為不同階段、不同需求的投資人打造從選股、看行情、下單到監控的智慧投資全旅程，讓入門新手、資深投資人、專業操盤人或銀髮樂齡投資人，都享有量身打造的數位金融工具與智能服務，協助用戶做出更精準、更高效且輕鬆簡便的投資決策，獲得投資人一致好評。

身為業界首家同時結合AI技術與專業分析師人腦智慧的AI模型預測，凱基證券「隨身e策略」App的「AI助理」功能，涵蓋上市櫃近2,000檔個股，提供短線AI預測及長線研究報告的參考，讓投資人在下單交易前能一鍵掌握每檔個股的動向，推出至今已創下單月最高25萬人次使用的傲人紀錄。

凱基證券更是首家券商推出個人化智能推播，根據客戶的庫存、自選股及交易行為偏好，主動提供研究報告、市場趨勢、技術分析和帳務資訊等關鍵洞察資訊，讓客戶輕鬆掌握市場變化。

為協助投資人聰明存股、輕鬆掌握配息資訊，凱基證券近期推出「股利再投資」新功能，不論是整股或定期定額股利，只要一鍵啟動再投資設定，便能在收到現金股利時，立即對相同商品進行再投資，同時於官網建置「股利專區」，打造一站式股利資訊平台，方便投資人長期累積資產放大複利效果，讓股利變資產，投資更有感。

凱基證券秉持「公平同理，待客如己」服務理念，用心維護消費者權益，致力關懷弱勢族群，持續落實普惠金融，提供多元投資工具與內容，讓不同需求的投資人能在自己風險承受能力範圍內掌握先機創造財富，並打造專業有溫度的金融服務，提升服務品質與客戶滿意度，期望能與客戶攜手並進，共創富足人生。