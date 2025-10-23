載板三雄目標價 高盛調升
高盛證券最新報告看好ABF載板市況，預期每一季ABF與BT載板價格預估將漲5%至10%，2026年雖可達供需平衡，但2027年將出現12%的供給缺口，有利載板三雄欣興（3037）、南電、景碩等廠商營收及獲利穩健成長。
高盛調高載板三雄目標價，重申「買進」南電，目標價從310元升至330元；欣興維持「中立」評等，目標價從144元上調到150元；景碩維持「中立」，目標價從109元升至125元。
高盛指出，高階ABF載板需求持續成長，主要受惠AI伺服器應用推動。AI伺服器在整體ABF載板市場占比預計將從今年的18%，成長到2026的21%，2027年進一步增至26%。
AI需求驅動下，高盛預測2025年至2027年ABF載板總市場規模（TAM）將以24%的年複合成長率（CAGR）擴張。不過，產能增速預期將放緩，2025年至2027年年增率僅11%，低於2020年至2024年的17%。
因此，高盛預期ABF載板供需將於2026年中趨於穩定，並在2027年出現約12%的供給不足，這代表2026年之後，ABF載板價格可望維持穩健。
高盛持續看好未來數季BT與ABF載板價格走勢。BT載板7月以來價格已漲30%至45%，預期2026年特定規格每季漲5%至10%，主因材料短缺與成本上揚。另外，ABF載板在AI伺服器強勁需求與供給吃緊下，預估2026年每季也將漲價5%至10%。
高盛認為，BT載板比重較高的供應商表現可望優於市場共識，主要受惠於價格動能強勁及記憶體需求激增。景碩2025年BT載板占比最高（36%），預估獲利將比彭博資訊統計的共識高1%至4%，因為BT產品平均價格上漲逾30%。
