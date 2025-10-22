快訊

國內爆非洲豬瘟檢方要查了！分案追病毒來源、不排除傳喚豬農

T17、T18爭議落幕 專家揭急轉彎2大主因：新壽無條件下車是最佳解方

新壽同意放手！宣布T17、T18合意解約 蔣萬安18時親自回應

外資賣超224億…這檔ETF被賣最多 逆勢收紅的仁寶竟遭大賣逾2.7萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股22日以27,648.91點收盤，下跌103.5點，守住5日線，三大法人賣超219.56億元， 尤以外資賣超224.07億元最多，統計外資買賣超個股發現，外資賣超元大台灣50（0050）達61,013張，高居單日賣超第一名，其次則是賣超力積電（6770）56,377張，仁寶（2324）逆勢收漲4.81%， 竟遭外資賣超27,959張，台積電（2330）也遭外資大賣。

台股早盤以27,614.11點開低，權王台積電以1,460元開出， 下跌20元， 盤中一度下滑至1,455元， 終場收在1,460元，台積電走弱失守5日線，智邦（2345）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、力積電等電子股也走低，大盤指數一度下滑至27,490.89點，下跌261.52點。

鴻海（2317）、國巨*（2327）、南亞科（2408）、仁寶等逆勢上漲，加上紡織、塑化、運動休閒、汽車、金融、防疫、BBU概念等族群助陣，大盤指數跌勢收斂，但最後一盤則再壓低，終場收27,648.91點， 下跌103.5點，守住5日線。

三大法人賣超219.56億元，外資賣超224.07億元，投信賣超22.99億元；自營商買超（合計）27.51億元，其中自營商（自行買賣）買超21.99億元、自營商（避險）買超5.52億元。

統計外資賣超前十名中，賣超最多的是元大台灣50，其次則是力積電，仁寶也遭外資賣超，台積電收黑，外資賣超14,952張；外資買超最高的則是凱基金（2883），單日買超34,253張，其次是買超強茂（2481）18,428張，買超台新新光金（2887）15,471張。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

外資 台積電 ETF 仁寶 台股

延伸閱讀

台股震盪收盤下跌103點收27,648點 台積電收1,460下跌20元

輝達攜手台積電「美製AI晶片」 陸國台辦批：出賣優勢產業

台積電赴美不怕技術流失？ 國科會主委吳誠文：我保證不會

台積電赴美不怕技術流失？國科會主委：我保證不會

相關新聞

外資賣超224億…這檔ETF被賣最多 逆勢收紅的仁寶竟遭大賣逾2.7萬張

台股22日以27,648.91點收盤，下跌103.5點，守住5日線，三大法人賣超219.56億元， 尤以外資賣超224....

外資擴大賣超224億！三大法人調節219億 台股先守5日線

台積電（2330）22日創高腳步暫歇，股價跌落5日線下整理，台股也隨之回落，智邦（2345）、聯發科（2454）、世芯-...

台股震盪收盤下跌103點收27,648點 台積電收1,460下跌20元

台股22日收盤下跌103.5點，終場以27,648.91點作收，成交量4,480.55億元；台積電（2330）收盤價1,...

衝關受阻 台股出現漲多拉回、台股歇口氣再戰二萬八

美股四大指數指數21日漲跌互見，不過台股22日出現漲多拉回，盤中最低下跌261點至27,490點，台積電（2330）盤中...

BBU 回神！新盛力、加百裕鎖漲停 這兩檔也大漲

AI熱潮持續發燒，資料中心與關鍵基礎設施需求爆發，推升電池備援電力模組（BBU）市場加速起飛，BBU股22日逆勢吸金，新...

強茂早盤成交值僅次台積電 法人指向這原因

強茂（2481）22日早盤爆量上衝，成交值僅次於台積電，今日前半小時交易量已超過21日的全天成交量，盤中漲幅曾逾4%；法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。