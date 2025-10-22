外資賣超224億…這檔ETF被賣最多 逆勢收紅的仁寶竟遭大賣逾2.7萬張

台股22日以27,648.91點收盤，下跌103.5點，守住5日線，三大法人賣超219.56億元， 尤以外資賣超224.07億元最多，統計外資買賣超個股發現，外資賣超元大台灣50（0050）達61,013張，高居單日賣超第一名，其次則是賣超力積電（6770）56,377張，仁寶（2324）逆勢收漲4.81%， 竟遭外資賣超27,959張，台積電（2330）也遭外資大賣。

台股早盤以27,614.11點開低，權王台積電以1,460元開出， 下跌20元， 盤中一度下滑至1,455元， 終場收在1,460元，台積電走弱失守5日線，智邦（2345）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、力積電等電子股也走低，大盤指數一度下滑至27,490.89點，下跌261.52點。

鴻海（2317）、國巨*（2327）、南亞科（2408）、仁寶等逆勢上漲，加上紡織、塑化、運動休閒、汽車、金融、防疫、BBU概念等族群助陣，大盤指數跌勢收斂，但最後一盤則再壓低，終場收27,648.91點， 下跌103.5點，守住5日線。

三大法人賣超219.56億元，外資賣超224.07億元，投信賣超22.99億元；自營商買超（合計）27.51億元，其中自營商（自行買賣）買超21.99億元、自營商（避險）買超5.52億元。