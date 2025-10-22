國安基金擴編啟動？財政部：盼向公股行庫籌資7000億元

國際政經情勢多變與股市波動風險升高，國安基金是否擴大規模引發關注。財政部次長阮清華22日於立法院財政委員會答詢時表示，目前國安基金名義規模雖為5,000億元，但實際可動用資金僅約2,000億元，期望透過公股行庫籌措資金，將融資上限提高至7,000億元，強化市場穩定與投資信心。

立委羅明才表示，過去台股僅約1萬多點，國安基金規模5,000億元，如今台股市值已突破40兆元，但基金規模未變，認為國安基金規模隨市場成長調整，建議可考慮擴增至1兆元，以強化市場穩定機制。

阮清華表示，目前國安基金規模雖為5,000億元，但實際可動用資金僅約2,000億元，其餘3,000億元需向其他基金借貸，惟多數基金資金已投入運作，流動性有限。他強調，若能透過行庫籌措資金將規模擴大至7,000億元以上，對於穩定股市、提振民心與投資信心「一定有很大幫助」，並表示「樂觀其成」。

羅明才提及，30年前台灣人均GDP領先亞洲四小龍之首，如今新加坡人均GDP已達9萬5,000美元，台灣僅約3萬8,000美元，應檢討如何「把經濟餅做大」，強化國際競爭力。阮清華回應，新加坡與台灣產業結構差異極大，新加坡主要依靠投資與金融業發展，而台灣經濟則以製造業為主，IC與電子產業占出口比重高達七成五。他指出，台灣與韓國的經濟型態較為相似，近年在半導體與電子供應鏈上已超越韓國，展現明顯優勢。

羅明才強調，政府應通盤檢討發展策略，借鏡新加坡城市發展經驗，排除外在干擾因素，協助股市上看3萬點。他指出，目前AI與半導體相關企業獲利豐厚，但傳統產業仍陷困境，約三分之二上市公司股價不漲反跌、跌破20年平均線，呼籲政府在推動產業補助與政策規畫時，應兼顧傳產與中小企業發展。