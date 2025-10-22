外資擴大賣超224億！三大法人調節219億 台股先守5日線

台積電（2330）22日創高腳步暫歇，股價跌落5日線下整理，台股也隨之回落，智邦（2345）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、力積電（6770）等電子要角跟著走低，影響大盤指數一度下跌261.52點、探至27,490.89點；所幸，鴻海（2317）、國巨*（2327）、南亞科（2408）、仁寶（2324）等大型股逆勢抗空，加上紡織、塑化、運動休閒、汽車、金融、防疫、BBU概念等族群攜手突圍，終場大盤跌點縮減至103.5點、報27,648.91點，5日線失而復得，成交值縮減至4,480.5億元，三大法人轉賣超219.56億元，其中外資即擴大調節224.07億元。

法人指出，美股陷入高檔整理，加上「川習會」議題備受關注，短線台股盤勢恐陷入膠著承壓格局，指數可能回測5日、10日線支撐。操作上以低基期題材股為主，搭配風險避險概念，並挑選技術面強勢個股因應盤勢變化。

統計三大法人22日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超224.07億元，投信賣超22.99億元；自營商買超（合計）27.51億元，其中自營商（自行買賣）買超21.99億元、自營商（避險）買超5.52億元。

觀察今日成交值超過百億元個股有7檔，股價3漲4跌，南亞科翻紅拉高4.27%最強、智邦回測900元關卡最弱。依序為：台積電398.71億元，股價跌1.35%、收1,460元，盤中最高1,470元、最低1,455元；鴻海166.91億元，股價漲1.46%、收242.5元，盤中最高243元、最低236.5元；國巨*147.27億元，股價漲1.46%、收208元，盤中最高208.5元、最低203元；強茂（2481）137.89億元，股價跌0.91%、收97.8元，盤中最高103元、最低95元；智邦111.69億元，股價跌5.83%、收904元，盤中最高934元、最低884元；南亞科111.28億元，股價漲4.27%、收110元，盤中最高111元、最低102元；創意（3443）100.55億元，股價跌0.6%、收1,665元，盤中最高1,710元、最低1,635元。

觀察今日成交量超過十萬大張個股有8檔，股價漲跌參半，力積電蟬聯人氣王，但股價下挫逾8%。依序為：力積電276,611張，股價跌8.79%、收28元；仁寶199,703張，股價漲4.81%、收35.95元；強茂138,581張，股價跌0.91%、收97.8元；金寶（2312）120,292張，股價漲9.93%、收23.8元；元大台灣50（0050）116,540張，股價跌0.79%、收62.7元；康舒（6282）108,488張，股價漲10%、收42.9元；南亞科104,300張；合晶（6182）101,016張，股價跌3.91%、收34.4元。