台股震盪收盤下跌103點收27,648點 台積電收1,460下跌20元

台股22日收盤下跌103.5點，終場以27,648.91點作收，成交量4,480.55億元；台積電（2330）收盤價1,460元，下跌20元，跌幅1.35%。台今日開低走低，最低來到27,490.89點，多頭隨後反攻，將指數拉高到27725.83，但收盤前遭賣單摜低至27,648.91點收盤，盤中震盪234.94點。

今日成交金額大且走高為：鴻海（2317）、國巨*（2327）、南亞科（2408）、仁寶（2324）、貿聯-KY（3665）、東元（1504）、南電（8046）、順達（3211）及奇鋐（3017）；成交金額大且疲軟者則為：強茂（2481）、智邦（2345）、創意（3443）、力積電（6770）、世芯-KY（3661）、京元電子（2449）、美時（1795）、合晶（6182）及景碩（3189）。

第一金投顧表示，三大法人籌碼結構顯示短線資金回流電子高價股及題材股，惟法人心態偏中性。指數創高且量能維持五千億水位，短線震盪加劇，操作不宜加大持股比重，聚焦高成長題材股與法人回補標的，尤其短線不追高，待指數回測後出現止穩訊號或法人加大購買力道時再加碼較為合宜。中長線仍需等待時機逢低布局AI伺服器相關概念股。

經濟部公布最新的外銷訂單統計，受惠全球科技應用持續擴張，特別是人工智慧(AI)、高效能運算及雲端產業需求強勁，推升外銷訂單金額持續攀升。9月外銷訂單金額達702.2億美元，年增30.5%，寫下「連八紅」佳績，並刷新單月歷史新高紀錄；同時，累計第3季和前三季訂單金額亦雙雙刷新紀錄。

展望未來，儘管貿易政策不確定性及地緣政治風險等因素持續牽制全球經貿動能，但新興科技商機如人工智慧、高效能運算及雲端資料服務的持續拓展，將對我國半導體先進製程及伺服器相關供應鏈需求提供穩固支撐，加上第4季進入歐美年終銷售旺季，預計將進㇐步挹注外銷接單動能，今年全年外銷訂單有望刷新歷史紀錄。