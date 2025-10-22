快訊

衝關受阻 台股出現漲多拉回、台股歇口氣再戰二萬八

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數指數21日漲跌互見，不過台股22日出現漲多拉回，盤中最低下跌261點至27,490點，台積電（2330）盤中最低下跌25元至1,455元。

永豐期貨指出，昨日台股開盤氣勢強勁，一度直逼二萬八千點關卡，但上方賣壓湧現，追價力道不繼，盤中隨美期翻黑而壓回，高檔震盪在所難免。不過之前美股的強彈其實台股已經先走在前面，台股出現這樣的整理反而算消化漲幅、喘口氣。

永豐期貨分析，資金面看，電子權值股漲多休息，中小型股接棒表現，盤面資金仍活躍，只是短線追高意願略降。從技術面來看，二萬八成了短期主力觀察點，若能帶量站上，市場氛圍有機會再轉熱；若持續量縮盤整，也代表市場在等新的催化題材。整體節奏偏強不變，這裡休息只是為了下次衝關的力道。

台股 期貨 美股

