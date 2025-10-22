BBU 回神！新盛力、加百裕鎖漲停 這兩檔也大漲

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

AI熱潮持續發燒，資料中心與關鍵基礎設施需求爆發，推升電池備援電力模組（BBU）市場加速起飛，BBU股22日逆勢吸金，新盛力（4931）開低走高，急拉升至漲停板137.5元，攻勢凌厲，加百裕（3323）也跟著衝上漲停43.7元，順達（3211）也一度觸及漲停358元， 盤中大漲逾9%，西勝（3625）上漲逾8%，興能高（6558）、系統電（5309）也大漲。

台股22日休息，BBU股回神成為盤面上的亮點，新盛力早盤以124元開出，下跌1元，股價開低後一度下滑至123元，隨後快速往上拉升，衝達漲停137.5元鎖死，凌厲攻勢下，多檔BBU股也表態大漲。

加百裕早盤以40元小紅開出，一度小翻黑，之後也是急拉翻紅，衝達漲停43.7元鎖死；順達以323元開低後一度下滑至321.5元，隨後翻紅一度衝達漲停358元，盤中漲幅逾9%。

另外，西勝同樣是開低走高股價由黑翻紅，盤中漲幅逾8%；興能高盤中上漲逾6%；系統電也呈現黑翻紅的走勢，盤中漲幅逾4%；長園科、錸寶也上漲；AES-KY同樣是開低走高翻紅，一度衝達1,125元。

順達9月營收11.76億元，月減17.65%，年增1.99%；累計今年前三季營收92.34億元，年減15.78%；目前BBU業務強勁，預期今年BBU相關營收有望較去年翻倍成長，在新客戶、新機種陸續開發的情況下，樂觀看待BBU業務後市。

漲停 營收

