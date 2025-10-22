恆大戴口罩衝鋒、四寶齊揚 塑膠族群逆勢突圍

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股權王台積電（2330）在連番創高後腳步暫歇，22日開低並跌破5日線，影響大盤隨之回防27,500點關卡，盤面資金明顯由電子轉向傳產，其中又以塑膠類股表現最為強勁，成為逆勢突圍的領頭羊。

盤面上，恆大（1325）擁防疫題材強漲逾7.5%扮演大前鋒，而「台塑四寶」南亞（1303）、台塑化（6505）、台化（1326）一度齊漲逾2%，台塑亦有1.5%以上的漲幅表現，帶動國喬（1312）、三芳（1307）、台達化（1309）、亞聚（1308）等相關個股也同步走揚，共同拉抬塑化族群在電子股修正之際，扮演穩盤與吸引資金的關鍵角色。

衛福部疾管署公布最新疫情監測，今年第42周類流感門急診就診人次達12萬8,915人次，雖較前一周下降7.8%，但新增53例流感併發重症及10例死亡病例，顯示國內仍處於流行期。疾管署並指出，10月高峰雖已過，但流感預料將出現兩波回升，11月將緩升，12月初起上升速度加快，農曆年前後恐達新一輪高峰。

隨著流感疫情續燒，口罩概念股再度成為資金焦點。恆大昨日即獲外資買超164張卡位，今早盤量價齊升，成交量迅速放大至逾2,200張，股價漲幅逼近8%，強勢站上各短期均線，展現防疫題材回溫的資金動能。

另，南亞昨獲三大法人聯手買超7,391張，且外資已連5日買超，昨日股價回測10日線不破，今日人氣升溫，股價同步彈升、暫高見44元，也引領四寶等同步走高。

南亞第3季稅後純益32.6億元，較上季虧損41.18億元明顯改善，單季EPS 0.41元，較第2季增加0.93元，為近八季以來新高；前三季虧損則收斂至4.1億元，每股淨損0.05元。南亞指出，主要獲利來自IC載板等高階電子材料產品需求增加，塑膠加工產品維持穩定，轉投資的南亞科（2408）與台塑化本季均轉虧為盈，加上匯率走穩、外幣兌損減少，使獲利明顯提升。

台塑化 南亞科

