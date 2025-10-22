強茂早盤成交值僅次台積電 法人指向這原因

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

強茂（2481）22日早盤爆量上衝，成交值僅次於台積電，今日前半小時交易量已超過21日的全天成交量，盤中漲幅曾逾4%；法人表示，強茂有望受惠轉單效應與AI占比提升，調升評等「買進」。

群益投顧指出，國外同業面臨中國大陸出口限制令，強茂大陸營收占比高，有望受惠；強茂2025年／2026年的AI應用占比提升。

強茂主要從事晶圓、功率性元件及控制模組的製造與銷售，為全球第六大的整流元件製造商。2025年上半年營收占比中：大陸占53%、台灣占16%。

近期全球前三大功率半導體廠安世半導體（Nexperia）面臨大陸的出口限制令，將導致安世半導體無法直接出貨給中國客戶，可能會造成供需吃緊。強茂與安世半導體產品線有重疊，而且大陸營收占比高，可望受惠轉單效應。

強茂產品的AI應用占比於2024年約1.5%，預期今年將成長至3.0%，2026年也看成長，產品平均毛利率優於車用，未來有望打入ASIC伺服器。強茂目前供應二極體，預估今年底有望供應MOSFET給CSP的ASIC伺服器。

強茂 半導體

