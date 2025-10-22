3個月漲12%...預期降息利多00679B已先反映？辣媽3點觀察：別盲目追價

美債20年ETF近三個月上漲12%，兩大推力是什麼？我用元大美債20年（00679B）來做舉例，從7月15日的最低點24.78元到近期高點27.78 元，已經上漲了約12.10%。

漲幅計算： (27.78−24.78)/24.78 ≈ 12.10%，我們接著來拆解「漲價的兩大主因」

1、美國長天期公債殖利率下滑（資本利得）

7月15日：30年期美債殖利率約5.00%，近日已跌至4.54%。

元大美債20年追蹤的美債平均存續期間約17年，以粗估資本利得幅度：(5.00%−4.54%)×17=7.82%。

2、新台幣貶值帶來匯兌收益

7月15日新台幣匯率：約29.346，近日匯率約30.680。

匯率貶值幅度約為：(29.346-30.68)/29.346 = 4.55%。

總結漲幅來源(概算)：資本利得+7.82%、匯兌收益+4.55%、合計漲幅約 12.37%，與實際價格漲幅12.10%還滿相近。

未來會繼續漲嗎？

我們分三點來說：

1、市場預期降息

就業市場走疲讓投資人預期年底前還有兩次降息機會，而現在的利率已經反映這樣的預期。

通常都是降息之前，有「預期」出現的時候，利率與價格早就在動作了。未來若沒有更多壞消息，利率下行空間有限。（請不要盲目追價喔，除非你要長期投資，或認為未來景氣會更差）

2、新台幣是否持續貶值

須觀察出口數據、美元強勢與央行政策。

3、美國政府停擺若解除

市場暫時失去數據導航（data blackout），停擺若解除後，經濟數據可能引發利率與債市比較大的波動。

接下來就是看本週即將公布的CPI，若通膨低於預期，將支撐債市續漲，若通膨高於預期，殖利率反彈。

