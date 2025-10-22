快訊

驚悚怪事讓人頭皮發麻！ 北市「猛鬼大樓」西寧國宅明年拆除

112年「役男免役率」高達16% 劉世芳：將配合健保就醫紀錄勾稽

台中斃死豬疑非洲豬瘟！農業部：今午起全國豬隻禁運禁宰、禁廚餘養豬

3個月漲12%...預期降息利多00679B已先反映？辣媽3點觀察：別盲目追價

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
00679B從7月15日的最低點24.78元到近期高點27.78 元，已經上漲了約12.10%。美債示意圖／美聯社
00679B從7月15日的最低點24.78元到近期高點27.78 元，已經上漲了約12.10%。美債示意圖／美聯社

美債20年ETF近三個月上漲12%，兩大推力是什麼？我用元大美債20年（00679B）來做舉例，從7月15日的最低點24.78元到近期高點27.78 元，已經上漲了約12.10%。

漲幅計算： (27.78−24.78)/24.78 ≈ 12.10%，我們接著來拆解「漲價的兩大主因」

1、美國長天期公債殖利率下滑（資本利得）

7月15日：30年期美債殖利率約5.00%，近日已跌至4.54%。

元大美債20年追蹤的美債平均存續期間約17年，以粗估資本利得幅度：(5.00%−4.54%)×17=7.82%。

2、新台幣貶值帶來匯兌收益

7月15日新台幣匯率：約29.346，近日匯率約30.680。

匯率貶值幅度約為：(29.346-30.68)/29.346 = 4.55%。

總結漲幅來源(概算)：資本利得+7.82%、匯兌收益+4.55%、合計漲幅約 12.37%，與實際價格漲幅12.10%還滿相近。

未來會繼續漲嗎？

我們分三點來說：

1、市場預期降息

就業市場走疲讓投資人預期年底前還有兩次降息機會，而現在的利率已經反映這樣的預期。

通常都是降息之前，有「預期」出現的時候，利率與價格早就在動作了。未來若沒有更多壞消息，利率下行空間有限。（請不要盲目追價喔，除非你要長期投資，或認為未來景氣會更差）

2、新台幣是否持續貶值

須觀察出口數據、美元強勢與央行政策。

3、美國政府停擺若解除

市場暫時失去數據導航（data blackout），停擺若解除後，經濟數據可能引發利率與債市比較大的波動。

接下來就是看本週即將公布的CPI，若通膨低於預期，將支撐債市續漲，若通膨高於預期，殖利率反彈。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00679B元大美債20年 美債 聯準會 降息

相關新聞

3個月漲12%...預期降息利多00679B已先反映？辣媽3點觀察：別盲目追價

美債20年ETF近三個月上漲12%，兩大推力是什麼？我用元大美債20年（00679B）來做舉例，從7月15日的最低點24.78元到近期高點27.78 元，已經上漲了約12.10%。 漲幅計算： (27.78−24.78)/24.78 ≈ 12.10%，我們接著來拆解「漲價的兩大主因」

台股早盤跌逾260點 台積電開低20元

台股22日開盤指數下跌138.3點，開盤指數為27,614.11點。台積電（2330）開盤價1,460元，下跌20元。

強茂早盤成交值僅次台積電 法人指向這原因

強茂（2481）22日早盤爆量上衝，成交值僅次於台積電，今日前半小時交易量已超過21日的全天成交量，盤中漲幅曾逾4%；法...

AI 領軍台股闖關 五大觀察重點研判趨勢行情

美股技術面偏多驅動，目前全球基金經理人現金水位降至3.8%，位處2013年以來低檔區，顯示國際資金、機構投資人積極佈局心...

00989A今掛牌上市 成分股有台積電ADR、輝達等56檔

主動摩根美國科技ETF（00989A）22日掛牌上市，最新規模為15.49億元、淨值15.25元，同時，成分股也全數出爐...

台股逼近28K 台積閃見1,500…法人看好多頭格局不變

台股漲勢停不了，昨（21）日加權指數一度衝高至27,969點，兵臨28,000點大關，集中市場市值一度超過90兆元大關，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。