台股早盤跌逾260點 台積電開低20元

台股22日開盤指數下跌138.3點，開盤指數為27,614.11點。台積電（2330）開盤價1,460元，下跌20元。

群益投顧表示，中小電子股積極作價，可能相當程度與市場對月底起的APEC將登場的「川習會」，期待有激勵市場的中美共識達成有關。股市高檔vs川習會挹注期待，短線格局膠著承壓，存回測短（5日~10日）均壓力。低基期題材股,搭配風險趨避概念為主軸，擇強技術面應對。

操作題材可留意：

1.AM汽車零組件股─近年美國汽車的平均車齡持續老化，行駛里程也在增加中，持續帶動維修和替換零件的需求上升；而就川普高(對等)關稅影響而言，關稅上調與原廠維修零件相比，AM件仍具有強大的競爭力。AM汽車零組件廠將進入產業旺季，基期低的個股股價逐漸增溫。

2.記憶體相關強弱分歧加大─受惠記憶體價格上漲，且將延續至明年的預期，帶動記憶體相關個股本波強(飆)漲；但股價基期拉高後，近日風險漸顯攀升。預期市場對記憶體相關個股評價估值將更為關注，波段領漲股如南亞科（2408）、華邦電（2344）等轉趨震盪，資金轉往茂矽（2342）等低基期補漲股移動。

周二（21日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,924.74點，上漲218.16點、漲幅0.47%；S&P500指數上漲0.22點；那斯達克指數下跌0.16%；費半指數下跌0.66%。台積電ADR跌1.07%。

可口可樂與3M強勁財報，可口可樂強漲逾4%,，帶動道瓊創新收盤新高；博通、美光下跌2%。美國公債殖利率下滑，美國公債10年期公債殖利率收於3.962%，是2024年10月以來的最低價位。金價暴跌5.7%，創下2013年以來最大單日跌幅。白銀價格下跌7.2%。

三大法人周二集中市場合計買超44.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超2.4億元，投信賣超38.8億元，自營商（自行買賣）買超25.1億元，自營商（避險）買超60.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少961口至2,020口，其中，外資淨空單減少1,969口至23,282口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,405口至46口。

選擇權未平倉量部分，10月W4大量區買權OI落在28,000點，賣權最大OI落在27,000點 ; 月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.32上升至1.38。VIX指數下降0.81至25.71。外資台指期買權淨金額3.15億元 ; 賣權淨金額0.32億元。整體選擇權籌碼面偏多。