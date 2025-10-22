美股走勢分歧 台股創高後防賣壓

美股道瓊工業指數上漲，但科技股指數下挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.07%，台指期夜盤走弱。台積電昨天盤中創高後收平，今天是否受ADR影響，進一步牽動台股走勢，尚待觀察。法人指出，隨著台股持續創高，留意是否出現獲利了結賣壓。

美股漲跌互見，道瓊工業指數上揚218.16點或0.47%，收報46924.74點；標普500指數微幅上升0.22點或0.00%，收在6735.35點；那斯達克指數下挫36.88點或0.16%，收22953.67點；費城半導體指數滑落45.76點或0.66%，收6839.27點。

台股21日盤中最高達27969.05點，創下新高，終場漲勢收斂，上漲63.78點，收在27752.41點，仍創收盤新高。

晶圓代工廠力積電總經理朱憲國21日在法說會表示，記憶體代工產能滿載，價格有上漲空間，能見度達明年上半年，只是邏輯產品需求稍弱，第4季整體產能利用率將與第3季持平。

半導體晶圓測試廠京元電董事會決議分別向紡安與融聯交易，取得苗栗縣頭份市及桃園市楊梅區部分廠房使用權，合計使用權資產總金額約48.12億元，交易目的為擴充產能使用。

2026年世足賽備貨需求可望逐步顯現，運動鞋製造商志強國際公布自結前3季合併營收154.25億元，創同期新高，年增16.5%；歸屬於母公司淨利為10.61億元，年減6.2%；每股稅後純益5.32元，年減8%。