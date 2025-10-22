快訊

沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

平溪線因豪雨今仍停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

Toro陪他返台！閃兵案 坤達「上銬包手」進警局低頭不發一語

美股走勢分歧 台股創高後防賣壓

中央社／ 台北22日電

美股道瓊工業指數上漲，但科技股指數下挫，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.07%，台指期夜盤走弱。台積電昨天盤中創高後收平，今天是否受ADR影響，進一步牽動台股走勢，尚待觀察。法人指出，隨著台股持續創高，留意是否出現獲利了結賣壓。

美股漲跌互見，道瓊工業指數上揚218.16點或0.47%，收報46924.74點；標普500指數微幅上升0.22點或0.00%，收在6735.35點；那斯達克指數下挫36.88點或0.16%，收22953.67點；費城半導體指數滑落45.76點或0.66%，收6839.27點。

台股21日盤中最高達27969.05點，創下新高，終場漲勢收斂，上漲63.78點，收在27752.41點，仍創收盤新高。

晶圓代工廠力積電總經理朱憲國21日在法說會表示，記憶體代工產能滿載，價格有上漲空間，能見度達明年上半年，只是邏輯產品需求稍弱，第4季整體產能利用率將與第3季持平。

半導體晶圓測試廠京元電董事會決議分別向紡安與融聯交易，取得苗栗縣頭份市及桃園市楊梅區部分廠房使用權，合計使用權資產總金額約48.12億元，交易目的為擴充產能使用。

2026年世足賽備貨需求可望逐步顯現，運動鞋製造商志強國際公布自結前3季合併營收154.25億元，創同期新高，年增16.5%；歸屬於母公司淨利為10.61億元，年減6.2%；每股稅後純益5.32元，年減8%。

台積電 晶圓代工廠

延伸閱讀

台股 ETF 規模創高3.61兆年增8千億 這三檔貢獻八成

台股逼近28K 台積閃見1,500…法人看好多頭格局不變

蘋果股價創高 台股資金動能擴散至 AI、集團股

台股ETF規模 突破3.6兆

相關新聞

台股早盤跌逾260點 台積電開低20元

台股22日開盤指數下跌138.3點，開盤指數為27,614.11點。台積電（2330）開盤價1,460元，下跌20元。

台股逼近28K 台積閃見1,500…法人看好多頭格局不變

台股漲勢停不了，昨（21）日加權指數一度衝高至27,969點，兵臨28,000點大關，集中市場市值一度超過90兆元大關，...

AI 領軍台股闖關 五大觀察重點研判趨勢行情

美股技術面偏多驅動，目前全球基金經理人現金水位降至3.8%，位處2013年以來低檔區，顯示國際資金、機構投資人積極佈局心...

00989A今掛牌上市 成分股有台積電ADR、輝達等56檔

主動摩根美國科技ETF（00989A）22日掛牌上市，最新規模為15.49億元、淨值15.25元，同時，成分股也全數出爐...

蘋果股價創高 台股資金動能擴散至 AI、集團股

受惠蘋果股價創新高，蘋概股昨（21）日早盤衝高，台積電一度觸及1,500元天價，鴻海最高達245.5元，但隨後休息，資金...

就市論勢／內需、零售、百貨 聚焦

台灣9月出口542.5億元，為歷年第三高，年增率為33.8%，進口年增率25.1%，進口金額也同樣為歷年單月第三高。出口大增主要是因為消費性電子新品拉貨需求湧現，以及AI商機延續；進口則受惠半導體設備購置續增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。