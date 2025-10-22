AI 領軍台股闖關 五大觀察重點研判趨勢行情

美股技術面偏多驅動，目前全球基金經理人現金水位降至3.8%，位處2013年以來低檔區，顯示國際資金、機構投資人積極佈局心態，第一金電子基金經理人張正中指出，市場擔心泡沫，但又怕錯過高點，台股在AI趨勢領軍下，半導體權值股創高，股價持續攻高，主要指數站上各期均線上，呈現標準多頭格局，趨勢行情中不預設高點，高持股策略搭股市攻高順風車。

張正中說明，台股維持強勢多頭格局，電子與金融指數維持多頭排列，站在所有均線之上，科技股以半導體表現最為強勢，而金融指數雖然漲幅有限，但也進入創高價位，僅非金指數維持低檔整理。張正中提醒留意近期籌碼面變化，9月、10月台股創高以來，法人動作相對保守，見高檔獲利了結賣超，不過散戶參與熱情升溫，資金快速流入，7月下旬以來，融資水位增加25.7%，高於大盤漲幅18.5%。

整體而言，台股續揚仍可期待，張正中認為，台股受惠AI加持，出口呈現高成長，9月台灣出口年成長33.8%，主要來自AI相關半導體年成長27%、資通訊年成長86.88%，及電子零組件成長25.6%等驅動，出口大幅成長的表現，有利於股價後市，特別是電子股的續揚動能強勁，此外，過去15年台股第4季上漲機率高達87%，主要受惠年底做夢行情與下年度的展望正向預期。

台股表現可留意五大觀察重點，張正中指出，10月底之前要觀察，美國大型企業微軟、臉書、Google、亞馬遜，及蘋果等財報公布，重量級台廠法說也將陸續登場，科技企業獲利預期持續成長，還可望受惠第二季匯損回沖；政治面與政策面則留意，10月底於韓國登場的川習會，是否有助緩和美中貿易衝突，聯準會會議再次降息，引導股市進入降息主升段，還有中國的四中全會，新一輪經濟政策受惠產業帶來後市期待。

台股持續在電子權值股拉抬下攻高，張正中提醒，股市高檔波動幅度加大，但在美股四大指數續創新高的引領下，台股可望持續闖關攻高，趨勢行情下預設高點可能錯過長波段行情，現階段台股呈現一個市場兩個行情，AI與非AI基本面及股價表現差異大，電子股仍是台股主力投資標的，持續看好AI供應鏈、半導體先進製程等成長性產業作為配置重心。