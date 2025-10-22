00989A今掛牌上市 成分股有台積電ADR、輝達等56檔

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

主動摩根美國科技ETF（00989A）22日掛牌上市，最新規模為15.49億元、淨值15.25元，同時，成分股也全數出爐，目前共有56檔，包含台積電ADR、輝達、羅賓漢等指標股均入列等。

主動摩根美國科技是第12檔掛牌的主動式ETF，也是首檔聚焦美國股市的主動式ETF，目前規模排行同類型的第八大，隨著新兵加入，也帶動主動式ETF總規模為突破600億元關卡，21日來到612.66億元。

根據摩根投信官網資料，主動摩根美國科技的前十大持股及權重依序為輝達4.97%、雪花4.41%、羅賓漢3.94%、Take-Two互動軟體3.92%、甲骨文3.83%、特斯拉3.59%、META的3.49%、博通3.44%、網飛3.40%、台積電ADR的3.39%。

主動摩根美國科技於10月14日成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，保管銀行是中國信託商業銀行，經理人是蓋欣聖，經理費率0.75%，保管費率0.15%。

主動摩根美國科技經理人蓋欣聖說明，隨著科技應用的深化，摩根把「領先科技」的範圍向外延伸到包括商務支付、旅遊娛樂、汽車、科技、金融服務、媒體廣告與醫療等七大領域。另外，在預期的投資組合中，巨型股占比將達15%~25%，大型股則是30%~40%，中型股是20%~40%，小型股則是占5%~15%。

