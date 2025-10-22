快訊

沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

平溪線因豪雨今仍停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

Toro陪他返台！閃兵案 坤達「上銬包手」進警局低頭不發一語

德儀財測不如預期 盤後股價一度跌8%

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

德州儀器公布最新一季財報，其中、第3季營收為47.4億美元，季成長7%、年成長14% ，優於市場預估的46.5億美元，而獲利方面，因為認列一筆8,500萬美元的重組費用，使得獲利不如預期，每股獲利（EPS）1.48美元，市場預估1.49美元。

至於在展望方面，財測為營收42.2~45.8億美元，財測區間中值不如市場預估的45.1億美元，EPS僅1.13~1.39美元，也不如市場預估的1.39美元。公告財測後，盤後股價一度下跌超過8%。

法人機構表示，除財測外，德儀表示目前各應用端都有在持續復甦，不過復甦的態勢比市場預期緩慢。另外在資本支出方面，今年還是維持50億美元的水準，不過明年就會下滑到20~50億美元，加上川普的免稅法案，將會使德儀的免稅比例從今年的25%提升到35%，使德州儀器的現金水準持續提升。

在台股方面，可持續關注安世半導體約有20%的PMIC市場、約當150億元的營收規模，在安世半導體目前仍在美中貿易戰風暴中，將可望出現轉單需求，而應用端主要將會有車用及工業用為主。

營收 半導體

延伸閱讀

俄國不願接受原地停戰 川普再見普亭恐破局

布達佩斯峰會生變？ 美官員：川普近期無意與普丁會面

川普：預期與習近平達成良好協議 但也可能取消會談

川習會將觸及台灣議題 川普認為台灣是習眼中的蘋果

相關新聞

台股早盤跌逾260點 台積電開低20元

台股22日開盤指數下跌138.3點，開盤指數為27,614.11點。台積電（2330）開盤價1,460元，下跌20元。

台股逼近28K 台積閃見1,500…法人看好多頭格局不變

台股漲勢停不了，昨（21）日加權指數一度衝高至27,969點，兵臨28,000點大關，集中市場市值一度超過90兆元大關，...

AI 領軍台股闖關 五大觀察重點研判趨勢行情

美股技術面偏多驅動，目前全球基金經理人現金水位降至3.8%，位處2013年以來低檔區，顯示國際資金、機構投資人積極佈局心...

00989A今掛牌上市 成分股有台積電ADR、輝達等56檔

主動摩根美國科技ETF（00989A）22日掛牌上市，最新規模為15.49億元、淨值15.25元，同時，成分股也全數出爐...

蘋果股價創高 台股資金動能擴散至 AI、集團股

受惠蘋果股價創新高，蘋概股昨（21）日早盤衝高，台積電一度觸及1,500元天價，鴻海最高達245.5元，但隨後休息，資金...

就市論勢／內需、零售、百貨 聚焦

台灣9月出口542.5億元，為歷年第三高，年增率為33.8%，進口年增率25.1%，進口金額也同樣為歷年單月第三高。出口大增主要是因為消費性電子新品拉貨需求湧現，以及AI商機延續；進口則受惠半導體設備購置續增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。