德儀財測不如預期 盤後股價一度跌8%

德州儀器公布最新一季財報，其中、第3季營收為47.4億美元，季成長7%、年成長14% ，優於市場預估的46.5億美元，而獲利方面，因為認列一筆8,500萬美元的重組費用，使得獲利不如預期，每股獲利（EPS）1.48美元，市場預估1.49美元。

至於在展望方面，財測為營收42.2~45.8億美元，財測區間中值不如市場預估的45.1億美元，EPS僅1.13~1.39美元，也不如市場預估的1.39美元。公告財測後，盤後股價一度下跌超過8%。

法人機構表示，除財測外，德儀表示目前各應用端都有在持續復甦，不過復甦的態勢比市場預期緩慢。另外在資本支出方面，今年還是維持50億美元的水準，不過明年就會下滑到20~50億美元，加上川普的免稅法案，將會使德儀的免稅比例從今年的25%提升到35%，使德州儀器的現金水準持續提升。

在台股方面，可持續關注安世半導體約有20%的PMIC市場、約當150億元的營收規模，在安世半導體目前仍在美中貿易戰風暴中，將可望出現轉單需求，而應用端主要將會有車用及工業用為主。