台股逼近28K 台積閃見1,500…法人看好多頭格局不變

台股漲勢停不了，昨（21）日加權指數一度衝高至27,969點，兵臨28,000點大關，集中市場市值一度超過90兆元大關，但近關情怯，大盤漲幅終場上漲63點收27,752點，再創新高。法人指出，台股多頭格局不變，28,000點在望。

台股昨日開盤不久，即大漲281點到27,969點、創盤中歷史新高，集中市場市值一度放大至90.3兆元空前高點，隨後賣壓出籠高檔震盪，終場仍漲63點，收在27,752點，成交金額達5,288億元。法人認為，台股漲幅收斂的原因有二，一是擔心光復節連假將至，二是擔心川習會將談及台灣議題。

台指期盤中搶灘28,000點，一度攻上28,036點，最後收27,833點，漲53點，漲幅0.19%，接近大盤的0.23%漲幅。

高價股漲多於跌，台積電（2330）昨日最高來到1,500元盤中歷史新高，終場收1,480元平盤。千金股創意及富世達都收漲停，祥碩漲4.8%。股后緯穎漲4.7%，站上4,000元之上收4,065元新高，外資目標價喊到6,000元，是繼股王信驊後第二檔外資上看6,000元的個股。

三大法人昨日合計買超44.2億元，自營商力抗外資及投信賣超。外資由買轉賣超2.4億元，但台指期未平倉淨空單大減1,969口至23,282口。另外，投信賣超38.8億元，連三賣；自營商買超85.5億元，連二買。

法人仍看好多頭格局，只要不跌破10日線27,296點，預期電子族群輪動有利續攻。