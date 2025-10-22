快訊

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

聽新聞
0:00 / 0:00

台股逼近28K 台積閃見1,500…法人看好多頭格局不變

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股漲勢停不了，昨（21）日加權指數一度衝高至27,969點，兵臨28,000點大關，集中市場市值一度超過90兆元大關，但近關情怯，大盤漲幅終場上漲63點收27,752點，再創新高。法人指出，台股多頭格局不變，28,000點在望。

台股昨日開盤不久，即大漲281點到27,969點、創盤中歷史新高，集中市場市值一度放大至90.3兆元空前高點，隨後賣壓出籠高檔震盪，終場仍漲63點，收在27,752點，成交金額達5,288億元。法人認為，台股漲幅收斂的原因有二，一是擔心光復節連假將至，二是擔心川習會將談及台灣議題。

台指期盤中搶灘28,000點，一度攻上28,036點，最後收27,833點，漲53點，漲幅0.19%，接近大盤的0.23%漲幅。

高價股漲多於跌，台積電（2330）昨日最高來到1,500元盤中歷史新高，終場收1,480元平盤。千金股創意及富世達都收漲停，祥碩漲4.8%。股后緯穎漲4.7%，站上4,000元之上收4,065元新高，外資目標價喊到6,000元，是繼股王信驊後第二檔外資上看6,000元的個股。

三大法人昨日合計買超44.2億元，自營商力抗外資及投信賣超。外資由買轉賣超2.4億元，但台指期未平倉淨空單大減1,969口至23,282口。另外，投信賣超38.8億元，連三賣；自營商買超85.5億元，連二買。

法人仍看好多頭格局，只要不跌破10日線27,296點，預期電子族群輪動有利續攻。

台股 外資

延伸閱讀

美股電子盤黑翻紅 台指期夜盤向上衝

台股漲幅收斂 盤中創高後 終場收27,752點、上漲63點

台積電一度攻上1,500元 台股最高衝上27,969點 離28,000點僅一步之遙

台股「4千金」齊創高！緯穎攻4,130元天價 穩坐股后、拉近股王

相關新聞

台股逼近28K 台積閃見1,500…法人看好多頭格局不變

台股漲勢停不了，昨（21）日加權指數一度衝高至27,969點，兵臨28,000點大關，集中市場市值一度超過90兆元大關，...

台積電盤中創1500歷史新天價！股添樂「當時60幾塊入手」…出場價差曝光

台積電今天盤中創下1500元歷史新高價，作為台灣股民真的很榮幸見證這一切。 我永遠不會忘記，我在民國100年當時就強力看好台積電的前景，當時僅僅60幾塊。 後來沒幾年時間，就突破100塊，隨後大多

緯穎（6669）站上4千...外資喊6千來真的？專家「7分可信度」：不會自砸招牌

當最近投資大眾都把目光集中在台積電、鴻海、台達電的身上時，高價股的代表－緯穎也悄悄地頻創新高價格，衝到4100元以上的天價了。 一股4100元是什麼概念？相當於一張緯穎的股票，就可以買下高雄市蛋黃區的一間套房！ 真的是貧窮限制了股友的想像！累計緯穎的股價從川普關稅戰的最低點1465元，漲到今日的4100元，漲幅高達180％，除了台達電可與爭鋒之外，緯穎已經打敗現今檯面上所有你想得到的AI概念股。

三大法人買超43億元助陣台股創高 外資微調、自營商擴大加碼

台股21日盤初受台積電（2330）再創1,500元天價、鴻海（2317）續登245.5元長波段高位，以及股后緯穎（666...

蘋果股價創高 台股資金動能擴散至 AI、集團股

受惠蘋果股價創新高，蘋概股昨（21）日早盤衝高，台積電一度觸及1,500元天價，鴻海最高達245.5元，但隨後休息，資金...

就市論勢／內需、零售、百貨 聚焦

台灣9月出口542.5億元，為歷年第三高，年增率為33.8%，進口年增率25.1%，進口金額也同樣為歷年單月第三高。出口大增主要是因為消費性電子新品拉貨需求湧現，以及AI商機延續；進口則受惠半導體設備購置續增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。