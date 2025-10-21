快訊

台積電鉅額交易再現歷史第五高價 加權指數盤堅28,000點

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台積電（2330）21日盤後鉅額配對交易重現1,511.16元高價。這也是10月13日鉅額交易出現歷史天價1,580元以來，時隔6個交易日重新出現1,500元以上的高門檻價格，1,511.16元排在鉅額交易歷史上的第五高價，與今日台積電現貨收盤價1,480元差距31.16元。

法人表示，若以該價差換算，大盤指數還有約250點的空間，台股目標價將上看近期內資法人普遍看好的短線目標價28,000大關，盤後鉅額交易持續扮演著「仙人指路」的參考指標之一。

觀察台積電21日盤後鉅額交易，總計11筆配對交易，價格介於1,445.15元至1,511.16元，加權平均價格為1,489.27元，微幅高於現貨收盤價。總交易股數為891,000股、總成交金額為13.26億元。

近周以來，台積電盤後鉅額交易的溢價與現貨價格相較已有所縮減，市場關注是否意味著短線上的台股漲幅已經接近「滿足點」，法人點出，後市可關注聯準會利率決議、美中「川習會」等資金與消息面影響，也需留意近來的多頭格局中，波動性可能增加。

台積電盤中創1500歷史新天價！股添樂「當時60幾塊入手」…出場價差曝光

台積電秀亞利桑納州新廠影片 「銀色高速公路」曝光

為台積電美國新廠打造「天車」 台廠盟立扮推手

台積電一度攻上1,500元 台股最高衝上27,969點 離28,000點僅一步之遙

台股逼近28K 台積閃見1,500…法人看好多頭格局不變

台股漲勢停不了，昨（21）日加權指數一度衝高至27,969點，兵臨28,000點大關，集中市場市值一度超過90兆元大關，...

台積電盤中創1500歷史新天價！股添樂「當時60幾塊入手」…出場價差曝光

台積電今天盤中創下1500元歷史新高價，作為台灣股民真的很榮幸見證這一切。 我永遠不會忘記，我在民國100年當時就強力看好台積電的前景，當時僅僅60幾塊。 後來沒幾年時間，就突破100塊，隨後大多

緯穎（6669）站上4千...外資喊6千來真的？專家「7分可信度」：不會自砸招牌

當最近投資大眾都把目光集中在台積電、鴻海、台達電的身上時，高價股的代表－緯穎也悄悄地頻創新高價格，衝到4100元以上的天價了。 一股4100元是什麼概念？相當於一張緯穎的股票，就可以買下高雄市蛋黃區的一間套房！ 真的是貧窮限制了股友的想像！累計緯穎的股價從川普關稅戰的最低點1465元，漲到今日的4100元，漲幅高達180％，除了台達電可與爭鋒之外，緯穎已經打敗現今檯面上所有你想得到的AI概念股。

三大法人買超43億元助陣台股創高 外資微調、自營商擴大加碼

台股21日盤初受台積電（2330）再創1,500元天價、鴻海（2317）續登245.5元長波段高位，以及股后緯穎（666...

蘋果股價創高 台股資金動能擴散至 AI、集團股

受惠蘋果股價創新高，蘋概股昨（21）日早盤衝高，台積電一度觸及1,500元天價，鴻海最高達245.5元，但隨後休息，資金...

就市論勢／內需、零售、百貨 聚焦

台灣9月出口542.5億元，為歷年第三高，年增率為33.8%，進口年增率25.1%，進口金額也同樣為歷年單月第三高。出口大增主要是因為消費性電子新品拉貨需求湧現，以及AI商機延續；進口則受惠半導體設備購置續增。

