就市論勢／內需、零售、百貨 聚焦

盤勢分析

台灣9月出口542.5億元，為歷年第三高，年增率為33.8%，進口年增率25.1%，進口金額也同樣為歷年單月第三高。出口大增主要是因為消費性電子新品拉貨需求湧現，以及AI商機延續；進口則受惠半導體設備購置續增。

隨著CSP資本支出持續增長，即便明、後年恐有放緩疑慮，但仍有許多主權基金、新創雲端算力業者之專案需求帶動台灣相關供應鏈成長。整體來看，台灣經濟第4季出口動能依舊高度集中於AI伺服器、先進製程半導體與高階電子零組件，成為支撐經濟成長主軸。

從關稅角度來看，傳產族群：成衣、製鞋、重電廠輸美比重高（30%至50%），雖部分關稅成本將由客戶分攤可控，但加上關稅後的終端ASP上升，恐衝擊整體需求。而近期美中兩國互徵的港口稅於10月14日正式生效，中國大陸船隻赴美每個貨櫃運費將增加約新台幣3萬元，而美國船隻到大陸則每噸增加1,700元，且將逐年調漲。

投資建議

台股部分，9月台灣加權指數上漲6.5%、櫃買指數漲2.5%，代表關稅落地以及降息預期提高後，資金仍持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢＋定價權強的企業，以及內需、零售、百貨、餐飲、旅行、非建設資產股。