快訊

回來了！坤達涉逃兵今晨返台 「未上銬」帶回永和分局協助調查

企業法規鬆綁 林之晨按讚

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台灣大哥大（3045）總經理、創投加速器之初創投（AppWorks）董事長林之晨昨（21）日表示，證交所、櫃買中心鬆綁新創企業法規，讓優質的「海外台商」能回到台灣資本市場掛牌，此舉不僅能活絡國內資本市場、加速與國際接軌，更能增加台灣投資人的投資組合多元性及未來財富成長的機會。

林之晨昨出席「亞洲創新籌資平台」啟動典禮，在活動前受訪。針對法規制度的修改，林之晨指出，台灣大在東南亞市場進行許多投資，但現今東南亞的資本市場，無論印尼IDX或新加坡SGX等交易所，掛牌後的交易量或對科技股的友善度皆不足。台灣大投資的許多東南亞公司，市值已近新台幣100億至200億元，但現階段缺乏理想的出場或創造流動性的管道，希望未來三到五年內，有機會讓這些優質的東南亞被投資公司回台掛牌上市。

談到制度修改對台灣新創「走出去」的助益，林之晨強調，上市掛牌對科技公司最關鍵的是能擁有「籌碼」與「流動性」，進而才有機會透過籌碼進行國際併購。他特別提到，創新板能開放投資人資格，將有助於創新板上的科技公司擁有更好的流動性與估值乘數，進而取得籌碼，用以海外併購優質新創公司，擴大在區域的布局與影響力，對台灣新創的國際化有巨大幫助。

東南亞 林之晨

延伸閱讀

中職／莊昕諺台灣大賽前2戰都熱身未登板 笑稱是開心的累

APEC領袖會議 賴總統盼以台灣半導體等先驅產業經驗促區域合作

商業興觀點／加速打造國際新創聚落

中職／統一獅成「流浪獅」？ 蔡其昌安慰「標哥」：台灣大賽後全力協調

相關新聞

台股逼近28K 台積閃見1,500…法人看好多頭格局不變

台股漲勢停不了，昨（21）日加權指數一度衝高至27,969點，兵臨28,000點大關，集中市場市值一度超過90兆元大關，...

台積電盤中創1500歷史新天價！股添樂「當時60幾塊入手」…出場價差曝光

台積電今天盤中創下1500元歷史新高價，作為台灣股民真的很榮幸見證這一切。 我永遠不會忘記，我在民國100年當時就強力看好台積電的前景，當時僅僅60幾塊。 後來沒幾年時間，就突破100塊，隨後大多

緯穎（6669）站上4千...外資喊6千來真的？專家「7分可信度」：不會自砸招牌

當最近投資大眾都把目光集中在台積電、鴻海、台達電的身上時，高價股的代表－緯穎也悄悄地頻創新高價格，衝到4100元以上的天價了。 一股4100元是什麼概念？相當於一張緯穎的股票，就可以買下高雄市蛋黃區的一間套房！ 真的是貧窮限制了股友的想像！累計緯穎的股價從川普關稅戰的最低點1465元，漲到今日的4100元，漲幅高達180％，除了台達電可與爭鋒之外，緯穎已經打敗現今檯面上所有你想得到的AI概念股。

三大法人買超43億元助陣台股創高 外資微調、自營商擴大加碼

台股21日盤初受台積電（2330）再創1,500元天價、鴻海（2317）續登245.5元長波段高位，以及股后緯穎（666...

蘋果股價創高 台股資金動能擴散至 AI、集團股

受惠蘋果股價創新高，蘋概股昨（21）日早盤衝高，台積電一度觸及1,500元天價，鴻海最高達245.5元，但隨後休息，資金...

就市論勢／內需、零售、百貨 聚焦

台灣9月出口542.5億元，為歷年第三高，年增率為33.8%，進口年增率25.1%，進口金額也同樣為歷年單月第三高。出口大增主要是因為消費性電子新品拉貨需求湧現，以及AI商機延續；進口則受惠半導體設備購置續增。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。