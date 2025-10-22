企業法規鬆綁 林之晨按讚
台灣大哥大（3045）總經理、創投加速器之初創投（AppWorks）董事長林之晨昨（21）日表示，證交所、櫃買中心鬆綁新創企業法規，讓優質的「海外台商」能回到台灣資本市場掛牌，此舉不僅能活絡國內資本市場、加速與國際接軌，更能增加台灣投資人的投資組合多元性及未來財富成長的機會。
林之晨昨出席「亞洲創新籌資平台」啟動典禮，在活動前受訪。針對法規制度的修改，林之晨指出，台灣大在東南亞市場進行許多投資，但現今東南亞的資本市場，無論印尼IDX或新加坡SGX等交易所，掛牌後的交易量或對科技股的友善度皆不足。台灣大投資的許多東南亞公司，市值已近新台幣100億至200億元，但現階段缺乏理想的出場或創造流動性的管道，希望未來三到五年內，有機會讓這些優質的東南亞被投資公司回台掛牌上市。
談到制度修改對台灣新創「走出去」的助益，林之晨強調，上市掛牌對科技公司最關鍵的是能擁有「籌碼」與「流動性」，進而才有機會透過籌碼進行國際併購。他特別提到，創新板能開放投資人資格，將有助於創新板上的科技公司擁有更好的流動性與估值乘數，進而取得籌碼，用以海外併購優質新創公司，擴大在區域的布局與影響力，對台灣新創的國際化有巨大幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言