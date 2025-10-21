快訊

台股閃現24千金！雙鴻1000元大關沒站穩…收在993元

中央社／ 新竹21日電
雙鴻今天走勢震盪，盤中一度重登1000元大關之上，達1010元，台股出現24千金，不過終場漲勢收斂，回落1000元大關之下，收在993元，台股降至23千金。本報資料照片
散熱模組廠雙鴻今天走勢震盪，盤中一度重登1000元大關之上，達1010元，台股出現24千金，不過終場漲勢收斂，回落1000元大關之下，收在993元，台股降至23千金。

台積電盤中股價一度衝上1500元，創下新天價，連帶帶動台股指數攀高至27969.05點，同創歷史新高。台積電終場漲勢收斂，收在平盤1480元，指數也滑落至27752.41點，上漲63.78點。

高價股今天多數收高，緯穎盤中最高達4130元，創下歷史新高，終場收在4065元，上漲185元。富世達強攻漲停，達1320元，同創新天價。

台達電盤中一度下探1000元大關，隨後在買盤湧入推升下，股價由黑翻紅，收在1020元，上漲5元。

雙鴻一度攻上1000元大關，達1010元，終場跌破1000元關卡，收在993元。隨著雙鴻1000元關卡得而復失，台股維持23千金。

此外，印能收在991元，智邦收在960元，台股千金股陣容不排除有機會進一步壯大。

