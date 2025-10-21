台股今最高衝27,969點！外資賣超2.41億元 砍「這檔」逾6萬張最多

快訊

中央社／ 台北21日電
台股今天走勢震盪，盤中最高達27969.05點，創下歷史新高，終場漲勢收斂，收在27752.41點，上漲63.78點，成交值新台幣5139.15億元。外資賣超2.41億元，賣超元大台灣50最多，達6萬3767張。

隨著台積電股價走勢震盪，盤中創下1500元歷史新高價，終場回落至平盤1480元，台股也出現指數創新高後漲勢收斂走勢。

外資及陸資今天賣超2.41億元，自營商買超85.55億元，投信賣超39.35億元；三大法人合計買超43.79億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超元大台灣50最多，連續11個交易日累計賣超逾50萬張。其餘賣超前10名有群創、友達、東元、華新、旺宏、緯創、元大高股息、長榮航及金寶。

外資買超前10名有元大台灣價值高息、群益台灣精選高息、富邦金、元大滬深300正2、凱基金、國泰永續高股息、國泰金、鴻海、南亞及元大金。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，觀察台股近期呈現大漲小回的走勢，盤面依然圍繞人工智慧（AI）題材，市場資金青睞低基期的題材股。

黃國偉指出，包國聯邦準備理事會利率決策會議、美國總統川普與中國國家主席習近平會面，以及美國最高法院對川普全球性關稅的裁決結果，將是牽動台股走向的關鍵。

台股 外資 高股息

台股散戶都有「1被動技能」？ 過來人爆共鳴：不是錯覺

台指期早盤強勁 盤中一度閃現28,000點、短多格局持續

沒有利空就是做多！直雲：台積電今天1500元、台股邁向28,000

台股市值衝上90兆元 台積電及大盤同步再創高

台積電盤中創1500歷史新天價！股添樂「當時60幾塊入手」…出場價差曝光

台積電今天盤中創下1500元歷史新高價，作為台灣股民真的很榮幸見證這一切。 我永遠不會忘記，我在民國100年當時就強力看好台積電的前景，當時僅僅60幾塊。 後來沒幾年時間，就突破100塊，隨後大多

高市行情帶動日股創高 專家看好這些產業可長線布局

在日本維新會支持下，自民黨總裁高市早苗成為日本首位女首相，激勵日股再創歷史新高，市場再掀「高市行情」。「鉅亨買基金」表示...

緯穎（6669）站上4千...外資喊6千來真的？專家「7分可信度」：不會自砸招牌

當最近投資大眾都把目光集中在台積電、鴻海、台達電的身上時，高價股的代表－緯穎也悄悄地頻創新高價格，衝到4100元以上的天價了。 一股4100元是什麼概念？相當於一張緯穎的股票，就可以買下高雄市蛋黃區的一間套房！ 真的是貧窮限制了股友的想像！累計緯穎的股價從川普關稅戰的最低點1465元，漲到今日的4100元，漲幅高達180％，除了台達電可與爭鋒之外，緯穎已經打敗現今檯面上所有你想得到的AI概念股。

三大法人買超43億元助陣台股創高 外資微調、自營商擴大加碼

台股21日盤初受台積電（2330）再創1,500元天價、鴻海（2317）續登245.5元長波段高位，以及股后緯穎（666...

台股閃現24千金！雙鴻1000元大關沒站穩…收在993元

散熱模組廠雙鴻今天走勢震盪，盤中一度重登1000元大關之上，達1010元，台股出現24千金，不過終場漲勢收斂，回落100...

