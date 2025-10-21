台股今最高衝27,969點！外資賣超2.41億元 砍「這檔」逾6萬張最多
台股今天走勢震盪，盤中最高達27969.05點，創下歷史新高，終場漲勢收斂，收在27752.41點，上漲63.78點，成交值新台幣5139.15億元。外資賣超2.41億元，賣超元大台灣50最多，達6萬3767張。
隨著台積電股價走勢震盪，盤中創下1500元歷史新高價，終場回落至平盤1480元，台股也出現指數創新高後漲勢收斂走勢。
外資及陸資今天賣超2.41億元，自營商買超85.55億元，投信賣超39.35億元；三大法人合計買超43.79億元。
據台灣證券交易所資料，外資賣超元大台灣50最多，連續11個交易日累計賣超逾50萬張。其餘賣超前10名有群創、友達、東元、華新、旺宏、緯創、元大高股息、長榮航及金寶。
外資買超前10名有元大台灣價值高息、群益台灣精選高息、富邦金、元大滬深300正2、凱基金、國泰永續高股息、國泰金、鴻海、南亞及元大金。
兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，觀察台股近期呈現大漲小回的走勢，盤面依然圍繞人工智慧（AI）題材，市場資金青睞低基期的題材股。
黃國偉指出，包國聯邦準備理事會利率決策會議、美國總統川普與中國國家主席習近平會面，以及美國最高法院對川普全球性關稅的裁決結果，將是牽動台股走向的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言