三大法人買超43億元助陣台股創高 外資微調、自營商擴大加碼

台股21日盤初受台積電（2330）再創1,500元天價、鴻海（2317）續登245.5元長波段高位，以及股后緯穎（6669）突破4,000元關卡、觸及4,130元點新高，點火多數電子族群強勢助攻，加上生醫、汽車、金融等類股也上漲表態，大盤一度攀上27,969.05點。惟台積電尾盤熄火，股價收平在1,480元，大盤漲點隨之縮減至63點、報27,752點，但仍刷新盤中、收盤雙高，成交值放大至5,139億元。三大法人續買超43.79億元，但僅自營商續買超85.55億元、外資則反手小幅調節2.41億元。

法人指出，短期內台股可能面臨創高後所帶來的反壓，以及美中貿易對立下所帶來的政策不確定性，使得股市波動度上升，但創新科技與核心產業的長期發展趨勢有增無減，以及企業獲利仍持續強化經濟基本面基礎，震盪期間反而可分批擇優布局。

統計三大法人21日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超2.41億元，投信賣超39.35億元；自營商買超（合計）85.55億元，其中自營商（自行買賣）買超25.15億元、自營商（避險）買超60.4億元。

觀察今日成交值超過百億元個股有6檔，股價表現以創意（3443）漲停最強、東元（1504）跌5.02%相對疲弱。依序為：台積電513.28億元，股價持平收1,480元，盤中最高1,500元、最低1,480元；鴻海284.2億元，股價漲0.21%、收239元，盤中最高245.5元、最低238元；國巨*（2327）256.92億元，股價漲4.59%、收205元，盤中最高208.5元、最低196.5元；東元191.67億元，股價跌5.02%、收113.5元，盤中最高127.5元、最低113元；南亞科（2408）111.16億元，股價跌1.4%、收105.5元，盤中最高109.5元、最低104元；創意104.1億元，股價漲9.84%、收1,675元，盤中最高1,675元、最低1,570元。

觀察今日成交量超過十萬大張個股有11檔，股價6檔收高，泛記憶體族群人氣仍屬最旺、但股價多數休憩。依序為：力積電（6770）成交181,364張，股價漲1.32%、收30.7元；旺宏（2337）成交163,983張，股價跌3.91%、收28.25元；東元成交161,442張；群創（3481）成交127,742張，股價跌3.83%、收13.8元；國巨成交125,760張；元大台灣50（0050）成交124,477張，股價漲0.16%、收63.2元；仁寶（2324）成交123,619張，股價漲4.1%、收34.3元；鴻海成交117,673張，股價漲0.21%、收239元；群益台灣精選高息（00919）成交116,052張，股價漲0.42%、收21.42元；華新（1605）成交113,784張，股價跌3.11%、收29.6元；南亞科成交104,251張。

今日收漲停個股有37檔，族群主要集中在電子零組件、半導體、被動元件、醫療生技等領域；成交值前三大為創意104.1億元、強茂（2481）59.32億元、富世達（6805）52.08億元；成交量前三大則為強茂6.1萬張、合晶（6182）4.4萬張、立隆電（2472）2.9萬張。