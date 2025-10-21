快訊

閃兵集團滾雪球！陳柏霖50萬交保 棒棒堂小杰35萬交保：年輕做錯事

雙北山區雨量上看400毫米！北部、東半部雨下不停 4縣市達停班停課標準

修杰楷、Energy書偉閃兵被送辦 2人各50萬交保離開地檢署

聽新聞
0:00 / 0:00

高市行情帶動日股創高 專家看好這些產業可長線布局

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
日本國會今天舉行首相指名選舉，推舉自民黨總裁高市早苗（中）為日本首相。（歐新社）
日本國會今天舉行首相指名選舉，推舉自民黨總裁高市早苗（中）為日本首相。（歐新社）

日本維新會支持下，自民黨總裁高市早苗成為日本首位女首相，激勵日股再創歷史新高，市場再掀「高市行情」。「鉅亨買基金」表示，高市主張的擴張性財政與戰略性產業投資政策，將為日本股市注入新動能，尤其人工智慧、半導體與國防等關鍵產業，在政策扶持與資金推動下，具備長線成長潛力。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，高市早苗的「新經濟政策（Sanaenomics）」延續安倍三支箭的核心思維—寬鬆貨幣、積極財政與結構改革，但方向更具產業導向。她鎖定半導體、AI與國防為新成長引擎，同時擴大對育兒家庭與弱勢族群的支持，並強調提升女性就業參與率；外交上則主張強化自衛隊地位，推進印太聯盟與防衛預算擴編。這樣的政策組合與全球供應鏈重組及地緣政治焦點高度契合，象徵日本政府將以更積極角色推動經濟轉型。

「鉅亨買基金」分析，回顧2012年安倍經濟學啟動期間，日本名目GDP（國內生產毛額）與企業投資同步回升，帶動股市長線多頭，證明政策延續性對市場信心的關鍵影響。如今高市延續此政策邏輯，並聚焦AI、半導體與國防等戰略產業，預期政府導向投資將吸引更多資金流入，形成結構性成長機會。加上女性勞動改革與中小企業競爭力強化政策，有助推升潛在經濟增長率。張榮仁表示，結合日圓貶值帶來的出口競爭優勢與外資資金回流，日本股市正迎來一波圍繞「新日本故事」的重估行情。

然而，張榮仁也提醒，高市的擴張性財政並非毫無代價。其減稅與擴支政策雖有助於短期經濟提振，但恐推升政府赤字與通膨預期，對債券市場形成壓力。觀察美、日、德三大成熟經濟體，自2024年聯準會啟動降息以來，十年期公債殖利率卻同步走升，顯示市場預期政府赤字將持續擴大。高市未來推進的積極財政與擴張型經濟策略，恐讓日本長天期債券殖利率續揚，價格波動風險加劇。

整體而言，高市早苗的當選不僅象徵日本政治與經濟政策的轉折，也意味市場迎來新投資周期。張榮仁強調，高市的新經濟政策短期對股市具有顯著提振效果，中長期則有望推動科技與製造業再度崛起。

日本 半導體

延伸閱讀

高市早苗當選日本史上首位女性首相 民眾黨祝賀：台日關係注入新動力

駐日代表李逸洋 恭賀自民黨總裁高市早苗當選新任首相

高市早苗任日本第一女首相 賴總統表達祝賀

藍色是勝利的顏色！「拚命鐵娘子」高市早苗成日本首位女首相「皇家藍套裝」優雅姿態詮釋力量與平衡

相關新聞

台積電盤中創1500歷史新天價！股添樂「當時60幾塊入手」…出場價差曝光

台積電今天盤中創下1500元歷史新高價，作為台灣股民真的很榮幸見證這一切。 我永遠不會忘記，我在民國100年當時就強力看好台積電的前景，當時僅僅60幾塊。 後來沒幾年時間，就突破100塊，隨後大多

高市行情帶動日股創高 專家看好這些產業可長線布局

在日本維新會支持下，自民黨總裁高市早苗成為日本首位女首相，激勵日股再創歷史新高，市場再掀「高市行情」。「鉅亨買基金」表示...

緯穎（6669）站上4千...外資喊6千來真的？專家「7分可信度」：不會自砸招牌

當最近投資大眾都把目光集中在台積電、鴻海、台達電的身上時，高價股的代表－緯穎也悄悄地頻創新高價格，衝到4100元以上的天價了。 一股4100元是什麼概念？相當於一張緯穎的股票，就可以買下高雄市蛋黃區的一間套房！ 真的是貧窮限制了股友的想像！累計緯穎的股價從川普關稅戰的最低點1465元，漲到今日的4100元，漲幅高達180％，除了台達電可與爭鋒之外，緯穎已經打敗現今檯面上所有你想得到的AI概念股。

台股漲幅收斂 盤中創高後 終場收27,752點、上漲63點

台股21日早盤以27,742點開出後，盤中最高一度達27,949點，盤中創高，尾盤漲幅收斂，終場收在27,752點，上漲...

「高市交易」再啟 日圓貶破151 日股鎖定5萬點大關

高市早苗接棒擔任新一任的日本首相，市場對其寬鬆與擴張並進的政策預期升溫，帶動所謂「高市交易」再度發酵。21日上午，日經2...

三大法人買超43億元助陣台股創高 外資微調、自營商擴大加碼

台股21日盤初受台積電（2330）再創1,500元天價、鴻海（2317）續登245.5元長波段高位，以及股后緯穎（666...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。