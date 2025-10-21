高市行情帶動日股創高 專家看好這些產業可長線布局

在日本維新會支持下，自民黨總裁高市早苗成為日本首位女首相，激勵日股再創歷史新高，市場再掀「高市行情」。「鉅亨買基金」表示，高市主張的擴張性財政與戰略性產業投資政策，將為日本股市注入新動能，尤其人工智慧、半導體與國防等關鍵產業，在政策扶持與資金推動下，具備長線成長潛力。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，高市早苗的「新經濟政策（Sanaenomics）」延續安倍三支箭的核心思維—寬鬆貨幣、積極財政與結構改革，但方向更具產業導向。她鎖定半導體、AI與國防為新成長引擎，同時擴大對育兒家庭與弱勢族群的支持，並強調提升女性就業參與率；外交上則主張強化自衛隊地位，推進印太聯盟與防衛預算擴編。這樣的政策組合與全球供應鏈重組及地緣政治焦點高度契合，象徵日本政府將以更積極角色推動經濟轉型。

「鉅亨買基金」分析，回顧2012年安倍經濟學啟動期間，日本名目GDP（國內生產毛額）與企業投資同步回升，帶動股市長線多頭，證明政策延續性對市場信心的關鍵影響。如今高市延續此政策邏輯，並聚焦AI、半導體與國防等戰略產業，預期政府導向投資將吸引更多資金流入，形成結構性成長機會。加上女性勞動改革與中小企業競爭力強化政策，有助推升潛在經濟增長率。張榮仁表示，結合日圓貶值帶來的出口競爭優勢與外資資金回流，日本股市正迎來一波圍繞「新日本故事」的重估行情。

然而，張榮仁也提醒，高市的擴張性財政並非毫無代價。其減稅與擴支政策雖有助於短期經濟提振，但恐推升政府赤字與通膨預期，對債券市場形成壓力。觀察美、日、德三大成熟經濟體，自2024年聯準會啟動降息以來，十年期公債殖利率卻同步走升，顯示市場預期政府赤字將持續擴大。高市未來推進的積極財政與擴張型經濟策略，恐讓日本長天期債券殖利率續揚，價格波動風險加劇。

整體而言，高市早苗的當選不僅象徵日本政治與經濟政策的轉折，也意味市場迎來新投資周期。張榮仁強調，高市的新經濟政策短期對股市具有顯著提振效果，中長期則有望推動科技與製造業再度崛起。