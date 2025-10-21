緯穎（6669）站上4千...外資喊6千來真的？專家「7分可信度」：不會自砸招牌

當最近投資大眾都把目光集中在台積電、鴻海、台達電的身上時，高價股的代表－緯穎也悄悄地頻創新高價格，衝到4100元以上的天價了。

一股4100元是什麼概念？相當於一張緯穎的股票，就可以買下高雄市蛋黃區的一間套房！

真的是貧窮限制了股友的想像！累計緯穎的股價從川普關稅戰的最低點1465元，漲到今日的4100元，漲幅高達180％，除了台達電可與爭鋒之外，緯穎已經打敗現今檯面上所有你想得到的AI概念股。

高報酬留意高風險

然而，高報酬的背後永遠要留意高風險的存在。以緯穎為例，看懂其中的漲跌玄機，才能讓自己在股海中破浪前進。

首先，緯穎近期出現了兩波強攻上漲的走勢，第一次發生在10月2日緯穎內湖區新總部大樓的開工典禮上，董事長表示訂單已經接到2027年、多到猛蓋工廠，使得股價從3000元一路漲到3400元，證明好的營運是股價上漲不變的真理。

第二波股價從3400元一下子就漲到4100元，這是一堆外資拉高緯穎的目標價所致，高盛證券甚至很罕見的在一周內，兩度調高目標價，先從5000元調到5400元，再調升到6000元。

即然很罕見，那麼外資的話能信嗎？另外，大部分的股友都會認為：外資翻臉跟翻書一樣快！外資常常是反指標，說要買進，其實是先一步賣出！

成也外資、敗也外資

況且早在9月中，就有一家外資券商對緯穎率先開炮，認為第4季到明年初的營運都會不如第3季那麼好。

報告一出，使得緯穎的股價從3300元順勢下滑到3000元左右，但是10多天之後，緯穎董事長就說出「訂單接到2027年」的展望了啊！當初相信外資而砍掉緯穎的投資人欲哭無淚，真的是「成也外資、敗也外資」。

總結從這些外資報告與緯穎股價的連動案例可以看出，外資對研究的個股所出示的報告不是不準、也不是超級神準，而是有時候剛好股價漲多了就是要開始跌了、或是休息久了就要起漲了，而此時出現的外資報告卻因此被奉為明燈、或是被誤認為反指標。

至少六、七分可信度

另外，大家也不必把外資報告當成洪水猛獸，而是可以心懷六、七分的可信度去看待它，因為沒有一家外資券商想要故意砸毀自己的招牌吧？

況且他們這些研究員是真的有前往這些上市公司的上、下游廠商查訪營運、接單動向，一般的投資人（就算是股東）都是不得其門而入的，所以對於外資的報告和股價預測，你就加減參考一下吧！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。