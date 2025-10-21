富達國際：美股維持中性 從新興股中找尋潛在機會

富達國際指出，美國聯準會（Fed）鴿派立場日漸確立，經濟活動有部分疲軟跡象。期貨市場仍預期Fed今年再降息2碼（即0.5個百分點），並持續降低基準利率。

最近美國企業陸續公布第3季財報，根據Refinitiv的數據，S&P 500企業已有58家企業公布，目前預估第3季S&P500企業營收和獲利分別年增6.2%和9.3%；86.2%的企業獲利優於預期，該比率高於長期均值67.2%，也高於過去四季平均的76.5%。

各產業表現中，相比於8月預估，健康護理和工業獲利下修幅度最大，分別下滑7.2%和4.3%，金融業則獲得最大上修，幅度達8.8%。展望未來，市場預估美國企業獲利將持續成長，預計2025年第4季獲利將成長7.8%，2025年全年企業獲利年增率約10.9%，2026全年則可望增長14.2%。

展望未來，富達指出，股市評價回到高位，隨著企業陸續公布最新財報，個股之間表現或將分化。在地緣政治風險猶存的環境，投資人不妨以優質股債為核心配置，並採全球布局的投資策略，尋求美國以外的潛在機會，同時達到多角化的避險效果。

富達對美股保持中性評級，雖然總體經濟和技術面指標大幅下行，但與強勁的行為數據相互抵消；歐洲指數評級除瑞典皆無變動，整體維持中性評級；維持對新興股市的加碼評級，主因企業基本面改善，且評價比成熟國家更具吸引力。