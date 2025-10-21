台股漲幅收斂 盤中創高後 終場收27,752點、上漲63點

當最近投資大眾都把目光集中在台積電、鴻海、台達電的身上時，高價股的代表－緯穎也悄悄地頻創新高價格，衝到4100元以上的天價了。 一股4100元是什麼概念？相當於一張緯穎的股票，就可以買下高雄市蛋黃區的一間套房！ 真的是貧窮限制了股友的想像！累計緯穎的股價從川普關稅戰的最低點1465元，漲到今日的4100元，漲幅高達180％，除了台達電可與爭鋒之外，緯穎已經打敗現今檯面上所有你想得到的AI概念股。

