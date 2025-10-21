台股漲幅收斂 盤中創高後 終場收27,752點、上漲63點
台股21日早盤以27,742點開出後，盤中最高一度達27,949點，盤中創高，尾盤漲幅收斂，終場收在27,752點，上漲63點，漲幅0.23%，成交量達5,139億元，櫃買指數收265.8點，漲幅0.99%，台積電（2330）收平盤1,480元。
盤面上類股以生技、電子零組件、數位雲端、汽車、電腦周邊、營建、綠能環保等較為強勢，另外電器電纜、運動休閒、居家生活、航運、油電燃氣、塑膠等較為弱勢。
觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有富世達（6805）、臻鼎-KY（4958）、合晶（6182）、台半（5425）、強茂（2481）、美時（1795）、創意（3443）、立隆電（2472）、台勝科（3532）、昇貿（3305）、富鼎（8261）、環球晶（6488）、漢磊（3707）、佳能（2374）、祥碩（5269）、緯穎（6669）、國巨*（2327）等
而量大弱勢的則有，東元（1504）、威剛（3260）、旺宏（2337）、群創（3481）、華邦電（2344）、華新（1605）、華東（8110）、光聖（6442）、日月光投控（3711）、品安（8088）、力旺（3529）、聯亞（3081）、昇陽半導體（8028）、智邦（2345）、廣達（2382）、勤誠（8210）、禾伸堂（3026）等
統一投顧表示，iPhone 17系列熱賣，蘋果股價創新高，激勵昨晚美股上漲；台股加權指數周一再創新高，目前技術面強勢，加上AI基礎建設強勁、美中關係緩和、立院通過普發現金一萬、本周TPCA展等利多因素有望帶動台股持續挑戰新高；惟目前與季線正乖離大，仍須提防行情波動。
預期指數震盪盤堅、類股良性輪動，操作上建議穩健布局不追高，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、成衣製鞋及生技等。
