中美角力再起 三大主要債市全數淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
債券基金資金流向。資料來源：美銀、EPFR
美中貿易戰風險增溫，債市全面走揚。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年10月10日至10月15日止近一周，三大債市仍保持淨流入；其中，投資級企業債仍維持淨流入居冠、金額為59.9億美元；新興市場債淨流入力道擴大至36.9億美元、非投資等級債基金淨流入金額增至25.1億美元。

針對近期債市，安聯投信表示，中美貿易管制措施你來我往，貿易戰升級風險拖累美股下跌，美國10年期公債殖利率整週下跌16個基準點至3.97%，債市全數收漲。其中，投資級債上漲金額淨流入降溫、商業貸款市場增疑慮風險債利差受壓走升。

安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，，市場注意力轉向普遍預期的降息行動，而部分區域銀行欲商業貸款損失，使利差於周末前擴張，由於利率政策趨於寬鬆，信用基本面依然堅挺，市場展現出韌性。

陳信逢表示，考量聯準會在通膨壓力與經濟下行風險之間，逐漸轉向降息循環，需密切關注景氣成長狀況。基於多頭格局未變、但短線震盪風險偏高，策略建議以收益打底，建構多元配置核心布局，複合資產仍為布局重心，債券則以複合債及中短天期公司債為主。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，美國經濟復甦優於預期、企業獲利預估出現拐點、聯準會立場轉向、OBBBA法案正式簽署成為法律，以及貿易政策方向更加明朗，整體經濟環境正持續改善。

謝佳伶表示，美國第3季經濟成長表現超出預期，主因消費動能強勁與企業資本支出穩健。失業率與通膨雖略有上升，但幅度有限。潛在的成長助力包括資本支出增加、製造業回流、放寬監管及信貸擴張；關注失業率或通膨率是否上升可能引起經濟放緩的風險。

在債市展望部分，謝佳伶表示，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來超過票息的報酬率，債券價格折價與較高的票息提供上漲機會及較低波動度。信用基本面穩健，短期再融資壓力有限，企業財務紀律維持良好，整體信用品質結構持續改善。在此環境下，新發行量可望維持穩定、利差維持低位、違約率則有望低於長期平均。

