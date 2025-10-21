股票基金資金流向領先 美國股票基金繼續吸金

儘管貿易風險再現，全球股市一度震盪，但市場信心很快回復。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年10月10日至10月15日止近一周，美國股票基金淨流入持續居冠、金額為124.29億美元；全球新興市場與拉丁美洲則分別小幅淨流入1.21億元、0.19億元。

安聯投信表示，貿易擔憂重燃，中國商務部10月9日宣布，加大對境外稀土、稀土技術出口管制力度，引發金融市場大幅震盪，但其後中美雙方釋出較為緩和言論，聯準會主席鮑爾暗示將再次升息有利市場氛圍，但美國參議院10月15日再度否決共和黨主導的臨時撥款法案，政府將繼續停擺。

展望後市，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，對資本市場長期展望仍持正面看法。儘管當前政策環境複雜，勞動市場放緩與通膨上行風險仍存，且須關注關稅對消費與企業獲利滯後影響，然而隨著美國關稅框架與政策大致底定，聯準會啟動預防式降息，市場回歸長期經濟與AI技術發展基本面。

以歷史經驗來看，莊凱倫分析，第4季往往都是風險性資產表現較佳季度，搭配監管放鬆和財政刺激措施有助推升各行業獲利加速成長，預估明年美國經濟將重返上升軌道，企業獲利持續改善，將支持長期趨勢並且有利於市場廣度進一步拓寬，因此對持長期資本市場表現保持樂觀，短期波動可視為正常且健康的市場調整。

回歸基本面，AI生態環境前景依然健康。由於AI與雲端需求強勁，美國大型CSP持續上調今明兩年資本支出，預估每年接近4,000億美元；此外，近期OpenAI陸續宣布與GPU供應商建立合作夥伴關係，凸顯強勁趨勢下算力的重要性，各公司進行投資以確保其長期競爭力，同步帶動AI供應鏈積極發展。

莊凱倫表示，隨著股市屢創新高，市場情緒可能在財報季中維持高度波動，對總體經濟和信貸預期的任何變化敏感；針對日前美國兩家區域銀行傳出提列商業貸款欺詐的相關損失和訴訟，目前外溢到其他市場跡象有限，未來觀察管理層能否證明這兩筆貸款是個別事件。現階段區域銀行仍為潛在損失保留充足準備金，並自2023年以來已提高資本水準。

莊凱倫表示，經濟展望仍正向，考量股市來到高點，以及政經情勢仍存有些許不確定性，布局核心部位仍建議宜以相關產業的中大型或龍頭為優先布局方向，並可關注這些大型產業或金融機構。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示，不論就國際情勢雜音、政策面、資金面與基本面展望等，均有利市場後市。首先，針對美中政府近期就貿易關稅再度出招，可視為雙方為達成進一步協議的手段，該議題雖仍存有不定性、但仍可控。

就政策面，安聯投信台股團隊表示，降息但停止縮表的美國利率政策方向，有利市場維持寬鬆資金環境，因此仍將有助於支撐風險性資產表現；另外就基本面，AI需求增溫與資本支出擴大等正向展望，仍有利市場長期投資方向。

安聯台灣高息成長主動式ETF（00984A）經理人施政廷表示，股市創新高之際，策略上更需重視分散，並於投資組合中納入股息因子，降低波動度；第4季投資策略可留意的亮點，一是AI供應鏈，包括：電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；二是2026出貨量翻倍，以iPhone為例其供應鏈備貨量上億台，超預期可能性高；三是傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；四是金融股，受惠降息環境下穩定配息來源。

施政廷表示，目前台股本益比位於歷史一倍標準差附近，本淨比來到歷史高點，評價高不見得不會漲，但是波動幅度一定會拉大，因此在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，在波動管理把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。