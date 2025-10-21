快訊

台積電一度攻上1,500元 台股最高衝上27,969點 離28,000點僅一步之遙

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
晶圓龍頭台積電。(歐新社)
美股四大指數20日全數收紅，漲幅在1.0%至1.5%之間，又以費半指數上漲1.5%最高。台股21日也維持續強態勢，盤中最高上漲280點至27,969點，再創盤中歷史新高，距離28,000點大關僅一步之遙。台積電（2330）盤中也一度上漲20元至1,500元，也創盤中歷史新高價位。

永豐期貨指出，台股在上周五完成短線整理後，市場情緒明顯回暖，權值股重新帶動指數上攻，盤面焦點再次集中在台積電身上。從技術面觀察，台股指數在27,700點附近穩定築高，結構上呈現多方掌控格局，若量能能持續維持在4,500億元以上，則指數突破28,000點的機率極高。

永豐期貨分析，基本面方面，台積電法說釋出AI及先進製程利多，第4季毛利率有望回升，法人資金明顯回補，推升股價逼近1,500元整數關卡。

台積電若順利突破該價位，將成為指數上攻的最大推手。短線上台股幾乎所有主要利空已被市場充分反映，包括美國通膨數據、升息預期及半導體庫存修正等，市場資金重新聚焦基本面與AI應用成長題材，電子權值股的資金動能正在回流。利空出盡後的台股具備挑戰歷史新高的條件，本周若無國際重大利空出現，可望衝擊28,000點。

