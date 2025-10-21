外資頻調目標價！緯穎守登4千元大關 創歷史新高、穩居股后寶座

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

緯穎（6669）21日首次站上4千元大關，最高一度達4130元，表現強勢，穩居股后寶座，也是台股目前唯一一檔4千元的股票，法人指出，受惠於AWS Trainium 2出貨量優於預期，緯穎9月營收表現亮眼，展望第4季，預估營運將維持持續成長態勢。

展望第4季，法人表示，AWS Trainium 2組裝量於第3季達到高峰，預估今年Trainium 2伺服器機櫃量將達到4萬櫃，並於第4季開始小幅量產Trainium 2.5，此外Meta通用型伺服器需求優於預期以及AWS次世代ASIC價格提升，預估第4季營收季增5%。

Trainium 3則預計最快於明年第2季開始小量產，預計將有30%的機櫃升級成水冷散熱架構，價格將較氣冷版大幅提升約3-4倍，維持緯穎正向看法。

外資高盛緯穎受惠於ASIC、AI伺服器普及率上升等利多，因此一周內二度調高目標價，從5,000元上調到5,400元，再拉高到6,000元，維持「買進」評等；另外麥格理也將其目標價上調至5,700元。

緯穎 伺服器

