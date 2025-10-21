快訊

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

黃子佼淚灑法庭稱「不懂法律、懂被害人的痛」 高院11月25日宣判

日本女首相的困境！結盟維新會的盤算與矛盾

台股「4千金」齊創高！緯穎攻4,130元天價 穩坐股后、拉近股王

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
緯穎。聯合報系資料照
緯穎。聯合報系資料照

台股21日延續多頭氣勢，盤初台積電（2330）再衝天價1,500元，大盤續創歷史新高，「24千金」盛況再現。除了台積電外，緯穎（6669）、貿聯-KY（3665）、富世達（6805）三千金也同步創高，分別觸及4,130元、1,320元、1,320元。

其中，伺服器代工龍頭緯穎成為市場焦點。一周內連獲同一家美系外資兩度調升目標價，從5,000元調升至5,400元，隨後再推至6,000元，激勵今日股價一度攻上4,130元天價，坐穩台股「股后」寶座，與股王信驊（5274）差距持續縮小。

緯穎及母公司緯創（3231）近期參加美國加州聖荷西舉行的2025年開放運算計畫（OCP）高峰會，展示新世代AI伺服器、液冷及散熱解決方案。外資看好緯穎在ASIC AI伺服器業務的擴張前景，因此上調目標價至6,000元。

緯穎專注於超大規模資料中心伺服器供應，其股價表現高度連動全球雲端服務供應商（CSP）的資本支出。隨著AI運算需求急速攀升，伺服器需求激增，使緯穎成為這波AI基礎設施建置潮中最直接、最明顯的受惠者。

基本面表現上，緯穎9月營收達863.2億元，月減10%、年增150%，改寫歷史第三高；前三季營收6,582.22億元，刷新同期紀錄。法人指出，第3季AWS Trainium 2組裝量達高峰，第4季將小量產Trainium 2.5；同時Meta通用型伺服器需求優於預期，加上AWS次世代ASIC價格提升，第4季營收仍有望季增。

為因應客戶需求及AI產能擴張，緯穎持續擴廠，涵蓋台南、墨西哥及美國，其中美國新廠將於第4季至明年開始運作，預期明年成長動能將維持高雙位數水準。法人看好，隨AI基礎建設持續擴張，緯穎將長期受惠於伺服器需求高增趨勢。

緯穎 伺服器

延伸閱讀

沒有利空就是做多！直雲：台積電今天1500元、台股邁向28,000

台股市值衝上90兆元 台積電及大盤同步再創高

很多股市老手反而沒賺到這波大行情？台股創高後的信念對決

台股「三衝」 漲勢欲罷不能…法人：現階段不須預設高點

相關新聞

「高市交易」再啟 日圓貶破151 日股鎖定5萬點大關

高市早苗接棒擔任新一任的日本首相，市場對其寬鬆與擴張並進的政策預期升溫，帶動所謂「高市交易」再度發酵。21日上午，日經2...

台積電一度攻上1,500元 台股最高衝上27,969點 離28,000點僅一步之遙

美股四大指數20日全數收紅，漲幅在1.0%至1.5%之間，又以費半指數上漲1.5%最高。台股21日也維持續強態勢，盤中最...

台股「4千金」齊創高！緯穎攻4,130元天價 穩坐股后、拉近股王

台股21日延續多頭氣勢，盤初台積電（2330）再衝天價1,500元，大盤續創歷史新高，「24千金」盛況再現。除了台積電外...

熱呼呼的被動元件怎麼看？分析師：故事剛開始…

國巨*（2327）一拆四不到2個月時間股價大漲逾5成，多檔被動元件股連日來大漲也躍居盤面上的強勢股，到底被動元件族群後市...

10年期美債利率跌破4%！美經濟前景引擔憂 辣媽：川普恐更強硬逼民主黨

美國10年期公債殖利率，再度跌破4%！ 美國政府關門已接近四週，國會兩黨至今未能就預算達成協議，導致每週失業救濟申請數據在內的多項經濟數據停發。 投資人目前對於美國經濟前景顯露出擔憂，美國10年期公債殖利率再次下跌至4%以下。 白宮首席經濟顧問預測本週關門有望結束，否則川普政府可能採取「更強硬措施」逼迫民主黨合作。

台股早盤上漲逾170點再創新高 台積電開高5元、最高來到1,495有望創高

台股21日開盤指數上漲53.92點，開盤指數為27,742.55點，早盤最高上漲逾170點。台積電（2330）開盤價1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。