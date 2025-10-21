台股「4千金」齊創高！緯穎攻4,130元天價 穩坐股后、拉近股王

台股21日延續多頭氣勢，盤初台積電（2330）再衝天價1,500元，大盤續創歷史新高，「24千金」盛況再現。除了台積電外，緯穎（6669）、貿聯-KY（3665）、富世達（6805）三千金也同步創高，分別觸及4,130元、1,320元、1,320元。

其中，伺服器代工龍頭緯穎成為市場焦點。一周內連獲同一家美系外資兩度調升目標價，從5,000元調升至5,400元，隨後再推至6,000元，激勵今日股價一度攻上4,130元天價，坐穩台股「股后」寶座，與股王信驊（5274）差距持續縮小。

緯穎及母公司緯創（3231）近期參加美國加州聖荷西舉行的2025年開放運算計畫（OCP）高峰會，展示新世代AI伺服器、液冷及散熱解決方案。外資看好緯穎在ASIC AI伺服器業務的擴張前景，因此上調目標價至6,000元。

緯穎專注於超大規模資料中心伺服器供應，其股價表現高度連動全球雲端服務供應商（CSP）的資本支出。隨著AI運算需求急速攀升，伺服器需求激增，使緯穎成為這波AI基礎設施建置潮中最直接、最明顯的受惠者。

基本面表現上，緯穎9月營收達863.2億元，月減10%、年增150%，改寫歷史第三高；前三季營收6,582.22億元，刷新同期紀錄。法人指出，第3季AWS Trainium 2組裝量達高峰，第4季將小量產Trainium 2.5；同時Meta通用型伺服器需求優於預期，加上AWS次世代ASIC價格提升，第4季營收仍有望季增。

為因應客戶需求及AI產能擴張，緯穎持續擴廠，涵蓋台南、墨西哥及美國，其中美國新廠將於第4季至明年開始運作，預期明年成長動能將維持高雙位數水準。法人看好，隨AI基礎建設持續擴張，緯穎將長期受惠於伺服器需求高增趨勢。