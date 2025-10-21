熱呼呼的被動元件怎麼看？分析師：故事剛開始…

國巨*（2327）一拆四不到2個月時間股價大漲逾5成，多檔被動元件股連日來大漲也躍居盤面上的強勢股，到底被動元件族群後市怎麼看？還可不可以買？證券分析師認為，被動元件股「故事剛開始」，目前整體位階低，在國巨「漲不停」的帶動下，「有基本面、有獲利、有量」的個股都值得關注。

國巨股票分拆，面額每股10元變更為2.5元，原已發行總股數5.18億股，變更後已發行總股數為約20.73億股，在完成一拆四之後，股價也隨著一拆四，新股8月25日上市，參考價136.5元，當天以143元收盤，隨後股價一路走升。

國巨21日以198.5元開高後走高，一度衝達208元，突破200元關卡，若以分拆後參考價計算，短短2個月不到， 股價漲幅達52.38%，國巨股價持續往上走升，呈現「漲不停」的走勢，被動元件股則是出現輪漲，由MLCC、電容、電阻、電感等個股輪流成為盤面上的強漲亮點。

證券分析師張陳浩認為，被動元件股「故事剛開始」，他以先前的銅箔基板台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）大漲，到近期記憶體大漲，主要是源自缺貨、漲價的題材推升相關個股出現飆漲，在這樣的情況下， 市場也把相關題材聯想到零組件股上，被動元件就是值得關注的族群。

張陳浩強調，AI的需求下，若是缺貨將產生相關產品無法出貨的影響，因此，電子零組件開始吸引市場資金卡位，加上蘋果iPhone17系列上市後熱銷，同樣也需要用到零組件，其中，被動元件就是缺一不可的關鍵零組件。

張陳浩表示，市場的缺貨聯想下，包括被動元件及分離式元件，都成為資金追逐的標的，以被動元件來說，僅止於市場聯想就已發動攻勢，更何況後續是否會進一步真的傳出缺貨、漲價的情況？因此，他認為，被動元件股「故事剛開始」，目前整體位階低，後續行情還有高點可期。

張陳浩看好有基本面、有獲利、有成交量的被動元件股是布局的首選，龍頭廠國巨、蜜望實（8043）、信昌電（6173）、凱美（2375）、華容（5328）等都值得留意；另外，分離式元件族群的強茂（2481）、台半（5425）、德微（3675）、富鼎（8261）、尼克森（3317）等也值得關注。